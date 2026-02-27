به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۳۰ روز تا پایان سال باقی مانده است. معمولا با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و عید نوروز بازار رونقی تازه می‌گیرد.

ماه مبارک رمضان، بازار کالاهای اساسی پرتقاضاتر و در ایام نوروز بازار میوه رونق بیشتری دارد.

اکبر یاوری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان درباره تامین بازار میوه و سبزیجات این ایام به خبرنگار مهر، گفت: سنت همه ساله حاکی از استقبال مردم به فرنگی‌جات مثل گوجه‌فرنگی، پیاز، کاهو و.... با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان است.

وی با بیان اینکه مشکلی در تامین بازار میوه و سبزیجات وجود ندارد، افزود: کمبود نداریم و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

این مسئول صنفی با اشاره به آمار ورودی بار میوه و سبزیجات به استان تهران، یادآور شد: روزانه ورودی میدان بار بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تن بوده که با آغاز ماه مبارک رمضان و افت تقاضا در بازار میوه، محصولات برای ایام عید دپو می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفرشان با تاکید بر افزایش ورودی بار به میدان بار در برخی ایام، اظهار کرد: شب یلدا امسال حدود ۲۰ هزار تن میوه و سبزیجات وارد میدان بار شد؛ زیرا تقاضا برای میوه‌هایی مانند هندوانه و انار افزایش یافته بود.

وی اضافه کرد: البته این عدد برای بازار عید نوروز به ۲۵ هزار تن هم می‌رسد.

افزایش سرانه مصرف سیب‌زمینی در کشور

یاوری در ادامه سخنان خود به میزان تولید پیاز در کشور اشاره کرد و گفت: امسال کشت پیاز در کشور بیش از نیاز بازار بود و صادرات فعلی هم پاسخگو این مازاد تولید نبوده و وزارت جهاد کشاورزی باید برای این محصولات تدبیری بیندیشد. اگر مدیریت درست نشود انگیزه تولید برای کشاورز از بین می‌رود و سال آینده با کمبود پیاز مواجه خواهیم شد.

وی عنوان کرد: نیاز سالانه کشور به پیاز بین ۱۷ تا ۱۸ هزار تن است و صادرات باید مدیریت شده پیگیری شود؛ زیرا سال گذشته با صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی بازار داخل دچار کمبود شد.

این مسئول صنفی با اشاره به مصرف بالا سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خیار به شکل روزانه در کشور، اظهار کرد: سالانه به ۵ میلیون تن سیب‌زمینی نیاز است زیرا در دو سال اخیر متقاضیان بازار برخی کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج به بازار سیب‌زمینی، هدایت شده‌اند.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان افزود: سرانه مصرف کشور به ۴۰ کیلوگرم رسیده در حالی که این عدد در سایر کشورها ۲۵ کیلوگرم است. در واقع پس از مصرف غلات در کشور، سیب‌زمینی رتبه دوم را دارد و جایگزین پروتئین‌های حیوانی شده است.