روغن دوباره گران شد+ جدول قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های سطح شهر در هفته منتهی به سوم اسفند ۱۴۰۴ انجام شد. این بررسی نشان می دهد قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی با نوساناتی همراه بوده است.

بازار روغن

روغن خوراکی بیش از یک سال است که بازار نابه‌سامانی داشته و عرضه به شکل قطره چکانی و با قیمت بالا انجام می‌شود.

پس از جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان طی دو ماه گذشته این یک قلم کالای اساسی دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده است. افزایش قیمت ارز در بازار آزاد علت این گرانی عنوان می‌شود.

این تغییرات ارزی سبب شده تا تولید با نرخ ارز آزاد انجام و با هر تنش قیمتی در بازار ارز بازار کالاهای اساسی نیز بیش از گذشته دچار تنش شود.

بازار تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ در این هفته افزایش نسبی داشت. هر شانه تخم‌مرغ با وزن‌های متفاوت از کمتر از دو کیلوگرم تا دو کیلوگرم بین ۲۳۰ تا ۳۳۰ هزار تومان در حال عرضه و فروش است.

شهروندان با توجه به قدرت خرید محدود، ترجیح می‌دهند در خرید این پروتئین حیوانی از محصولات بدون بسته‌بندی فروشگاهی استفاده کنند که نرخ پایین‌تری دارند.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ نیز در بازار افزایش نسبی داشته و بین ۲۲۵ تا ۲۳۰ هزار تومان متغیر است.

در بازار گوشت ماکیان هر کیلوگرم گوشت بوقلمون هم با افزایش نسبی به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.

بازار لبنیات

برخی برندهای فعال در بازار فرآورده‌های لبنی در این هفته مبادرت به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند. به عنوان مثال، خامه ۲۰۰ گرمی یکی از برندها از حدود ۷۲ هزار تومان به ۹۹.۷۰۰ تومان افزایش یافته است.

یکی از ترفندهای تولیدکنندگان این حوزه، افزایش قیمت‌های نامتعارف به یک‌باره بوده و پس از گذشت دو هفته از افزایش مثلا ۱۰ هزار تومانی، نرخ برخی از فرآورده‌ها را ۲ هزار تومان کاهش می‌دهند. در این هفته، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی یکی از برندها از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۰۵ هزار تومان کاهش یافت. این محصول در ۲۵ دی ماه ۱۵۵ هزار تومان به فروش می‌رسید. در ادامه در هفته سوم بهمن ماه به ۲۱۰ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در هفته نخست اسفند به هر دبه ۲۰۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

کالابرگ مادران و کودکان شارژ شد

اعتبار کمک معیشت غیرنقدی مادران باردار و دارای کودکان زیر ۲ سال و نیز کودکان دارای سوءتغذیه با سن ۵ تا ۵۹ ماه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ شارژ شد.

مبلغ شارژ اعتبار خرید رایگان برای سرپرستان خانوار، دهک‌های درآمدی اول تا پنجم ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و دهک‌های ششم و هفتم درآمدی ۸۰۰.۰۰۰ تومان است.

گفتنی است، مجموع مبلغ شارژ شده برای ۳ مرحله یکجا ۳.۹۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های اول تا پنجم و مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه در دهک‌های ششم و هفتم است.

سرپرستان خانوار با این کمک معیشت علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ، امکان تهیه ۲ قلم دانه‌های مغذی، میوه و سبزیجات را می‌توانند، تهیه کنند.

همچنین در راستای حمایت از مادران باردار و شیرده دارای فرزند زیر ۲ سال مبلغ شارژ اعتبار برای دهک‌های اول تا سوم ۶۵۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم و پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان انجام شده است.

خرید ۱۱ قلم با اعتبار بهمن ماه شامل گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب و پنیر به میزان و مقدار دلخواه و از بین برندهای مختلف بوده که قیمت کالاها متغیر و بازاری محاسبه می‌شود. در این کمک معیشت برای مادران امکان خرید پوشک نیز فراهم است.

محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به خبرنگار مهر پیش‌تر خبر داده بود، در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها، ۶۰ درصد روستابازارهای کشور به سامانه کالابرگ متصل هستند و بر اساس جلساتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، قرار است تمام این فروشگاه‌ها در توزیع کالاهای اساسی مشمول کالابرگ، همکاری داشته باشند.

همچنین معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تفاهم‌نامه این وزارتخانه و وزارت جهاد کشاورزی خبر داده و گفته، به زودی ۹ هزار تعاونی روستایی نیز به سامانه کالابرگ برای عرضه ۱۱ قلم کالای اساسی متصل می‌شوند.

گفتنی است، اگر اعتبار هر ماه کالابرگ به‌طور کامل استفاده نشود، مانده به ماه‌های بعد منتقل شده و در این خصوص جای نگرانی برای خانوارها وجود ندارد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی می‌آید. قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۱.۳۸۰.۰۰۰-۱.۴۷۰.۰۰۰ ۱.۳۹۰.۰۰۰-۱.۴۵۰.۰۰۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۹۴۰.۰۰۰-۱.۹۶۰.۰۰۰ ۱.۹۴۰.۰۰۰-۱.۹۵۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۵۳۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ ۱.۴۸۰.۰۰۰-۱.۵۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۶۳۰.۰۰۰-۱.۹۹۰.۰۰۰ ۱.۵۸۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۷۸۰-۹۹۰ ۹۷۰-۹۹۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۹۹۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ ۹۹۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - ۹۴۵ کله و پاچه ۱.۴۰۰.۰۰۰-۱.۴۷۰.۰۰۰ ۱.۳۲۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۲۲۵-۲۳۰ ۲۱۹ ران مرغ بدون کمر ۲۱۵-۲۲۵ ۲۰۹ ران مرغ با کمر ۱۹۵ ۱۷۹ گوشت چرخ کرده مرغ ۱۵۰-۳۰۰ ۱۵۰-۳۰۰ تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۲۳۰-۳۳۰ ۲۷۰-۳۱۰ تخم‌مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) ۳۷۴ ۳۷۴ قزل‌آلا ۴۴۵-۴۹۵ ۴۹۰ میگو تازه ۹۹۰ ۹۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۲۰۵ ۲۱۰ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۴۱.۵۰۰-۴۵ ۴۱.۵۰۰-۴۵ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۹-۷۵ ۶۹-۷۵ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۷۲-۹۹.۷۰۰ ۷۲-۷۹ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۷۰.۵۰۰ ۷۰.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۷۷.۵۰۰ ۷۷.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۵۰۰-۴۵ ۴۱.۵۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۵۷ ۵۷ قند ۹۵-۱۳۰ ۹۵-۱۳۰ شکر ۹۵ ۹۵ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) - - روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) - - کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۷۰ ۱۷۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ برنج طارم هاشمی ۵۰۰-۶۴۰ ۵۰۰-۶۴۰ برنج طارم دم‌سیاه ۵۵۰ ۵۵۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۳۸۰ ۳۸۰ برنج خارجی ۱۸۰-۲۰۰ ۱۸۰-۲۰۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۶۷۹ ۶۷۹ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۷۹ ۴۷۹ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۰۰-۴۴۹.۹۱۰ ۴۰۰-۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۱۹.۹۲۰ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۹۷.۹۰۰ ۲۹۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۳۹.۹۰۰-۴۵۰ ۳۳۹.۹۰۰-۴۵۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۲۱۵-۲۳۹ ۲۱۵-۲۳۹ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۸۹۹.۹۰۰ ۸۹۹.۹۰۰

جدول قیمت کالاهای اساسی سال گذشته در تقریبا مشابه زمان فعلی (۲ اسفند ۱۴۰۳) از اینجا قابل مشاهده است.