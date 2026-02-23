خشکسالی ضریب عملکرد کشت زعفران را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، زعفران که از آن با نام طلای سرخ یاد می‌شود یکی از محصولات صادراتی کشور است. هند، چین، اروپا و... از بازارهای صادراتی این محصول لوکس و گران‌قیمت بوده که بخشی از این بازار با تولیدات ایرانی پوشش داده می‌شود.

کشت این محصول امسال به دلیل تغییرات اقلیمی کاهش یافته اما فعالان این بازار امیدوارند آمار صادرات بدون کاهش نسبت به سال گذشته به ۲۰۰ تن برسد.

محمدرضا اردیخانی، عضو صندوق توسعه صادرات زعفران در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: امسال با توجه به تغییرات اقلیمی کشور و خشکسالی‌های متوالی ضریب عملکرد در واحد کشت کاهش یافته و این امر سبب شده تا برداشت زعفران کمتر از سال قبل باشد.

وی افزود: اما صادرات در ۹ ماهه امسال حدود ۱۵ درصد رشد را نسبت به مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: البته آمار صادرات در دو ماهه آبان و آذر روند کاهشی داشت و نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴۳ و ۵۲ درصد کاهش یافت.

این مسئول صنفی درباره پیش‌بینی آمار صادرات امسال اظهار کرد: این رقم نباید از سال قبل کمتر باشد و پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ تن زعفران تا پایان سال از کشور به بازار جهانی صادر شود.

افزایش ریالی بیش از ۵۰ درصدی زعفران

اردیخانی درباره قیمت این محصول در بازار داخل، اظهار کرد: نرخ هر مثقال زعفران در بازار ایران بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تومان است و این عدد سال گذشته بین ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان بود.

عضو صندوق توسعه صادرات زعفران درباره آمار مصرف داخلی هم گفت: به طور قطع مصرف زعفران در کشور پایین آمده و مردم بیشتر برای اقلام ضروری و کالاهای اساسی هزینه می‌کنند.

وی با اشاره به آمار تولید، اضافه کرد: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته ۴۰۳ تن زعفران در کشور برداشت و ۲۱۴ تن آن صادر شد.

وضعیت صادرات غیررسمی

بخشی از زعفران تولیدی کشور عمدتا به افغانستان قاچاق و از این کشور به سایر مقصدها مانند هندوستان صادر می‌شود.

این مسئول صنفی درباره وضعیت قاچاق این محصول پر ارزش در سال جاری، یادآور شد: با توجه به افزایش نرخ زعفران و کاهش تولید، ترجیح شرکت‌ها بر صادرات است و نباید قاچاق زیادی شده باشد.

وی عنوان کرد: بنا بر اعلام وزارت کشاورزی افغانستان، آمار کشت زعفران این کشور امسال ۴۳ تن بوده و پس از استخراج آمار صادرات کشورها از طریق بانک جهانی، می‌توان به روشنی درباره آمار قاچاق زعفران سخن گفت.

اردیخانی به بازار بزرگ زعفران در هندوستان اشاره کرد و گفت: تعرفه صادرات زعفران به هندوستان از ایران ۳۸ درصد و از افغانستان صفر است. این امر صادرات از افغانستان را برای این بازار بزرگ، به‌صرفه کرده است.

عضو صندوق توسعه صادرات زعفران افزود: ضمن اینکه هند مهد ادویه دنیا است و امروز با توجه به مصرف بالای زعفران در این کشور، در ۵ سال اخیر حدود ۹۰ تن زعفران در هند کشت شده و دولت برنامه برای تولید انبوه این محصول گران‌قیمت دارد.