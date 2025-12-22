مشکلات تولید شیرخام در بزرگترین مجتمع تولیدی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه اول دی ۱۴۰۴ نشست خبری اتحادیه دامداری تهران برگزار شد. احمد ناجی، عضو اتحادیه دامداران استان تهران در خصوص مشکلات دامداران استان تهران گفت: استان تهران بزرگترین مجتمع تولیدی شیر در کشور را دارد که بین ۳ تا ۴ درصد کل شیر کشور را تولید میکند.
وی با بیان اینکه این مجتمع بزرگ تولید شیر کشور، بزرگترین تولیدی در خاورمیانه است، افزود: روزانه ۷۰۰ تن شیر در این مجتمع تولید میشود که ظرفیت رسیدن به ۱۵۰۰ تن را در خود دارد.
وی اضافه کرد: سالانه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز کشور در این مرکز تولید میشوده این عدد میتواند به ۴۰ هزار تن برسد. با تدابیر اندیشیده شده با شیوع تب برفکی سویه جدید کمترین تلفات در این مجتمع تولیدی را داشتیم.
این مسئول صنفی با اشاره به مشکلات تأمین نهاده دامی از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا اظهار کرد: کمبود خوراک دام و افزایش قیمت این محصولات در بازار آزاد سبب شده تا قیمت تمام شده تولید شیر به ۴۰ هزار تومان رسیده است اما نرخ مصوب ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شده است.
این عضو اتحادیه دامداران با اشاره به مشکلات و چالشهای موجود این واحد تولیدی، ادامه داد: یکی از چالشها موضوع فاضلاب بوده که سازمان ملی محیطزیست در این خصوص روی آن دست گذاشته است. تمام دامداران از این مسئله استقبال میکنند اما به شرط اینکه منابع مالی اختصاص داده شود.
ناجی درباره این هزینهکرد عنوان کرد: بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که مشکلات فاضلاب مجتمع حل و فصل شود.
وی با بیان اینکه این مجتمع میتواند در تأمین و تولید برق میتواند کمکرسان دولت باشد، اظهار کرد: مشکل فاضلاب مربوط به گاز متان است که تولیدکنندگان میتوانند با استفاده از گاز به اضافه کود حداقل ۵ مگاوات روزانه تولید برق داشته باشد. به این ترتیب هم مشکل فاضلاب رفع میشود و هم تولید برق خواهیم داشت.
این مسئول صنفی یادآور شد: این مجتمع تولید شیر به ۲.۵ مگاوات برق نیاز دارد که در حال حاضر ۱.۵ مگاوات است.
ناجی گفت: برنامه تولید ۱۰ تا ۱۵ مگاوات برق از فاضلاب و کود داریم اما به شرط اینکه زمینه آن فراهم شود.
این مسئول صنفی با بیان اینکه مسئولان متولی نه تنها به تولیدکننده کمک نمیکند بلکه سنگاندازی میکند، افزود: دولت یک طرفه از تولیدکننده میخواهد چالشها را رفع کند در حالی که خود در این راستا قدمی برای کمک و حمایت برنمیدارد.
وی اظهار کرد: تولیدکننده وظایفی در تولید و بهداشت دارد اما دولت و مسئولان دولتی هم مسئولیتی دارد. متولی دولتی نه تنها نهاده دامی تأمین نمیکند و خوراک دام با قیمت بالا نه مصوب به دست دامدار میرسد تولید دارد و مجوز او تمدید نمیشود. ضمن اینکه تعرفه برق، گاز و گازوئیل با نرخ آزاد برای تولیدکننده محاسبه میشود.
ناجی گفت: گاوداری باید به سوددهی برسد که تولیدکننده بتواند چالشهای زیستمحیطی را پیگیری کند.
گفتنی است، یکی دیگر از مشکلات این مجتمع مربوط به سد آب تأمینی این مجتمع است زیرا آب فاضلاب اسلامشهر به این سد وارد میشود. این موجب بوی بد در اتوبان قم شده و تولیدکنندگان برای استفاده از آب سد که باید از روان آب پر شود ناچار از فیلتر و هزینهکرد برای تصفیه از آن بهرهگیری میکنند. این مسئله مشکل دامداران این بخش نیست و نهادهای متولی باید درباره آب فاضلاب هدایت شده به این سد چارهاندیشی کنند و تولیدکنندگان کشور استقبال میکنند.
نظر شما