خسارت تب برفکی در صنعت دامداری فقط ۲ درصد بود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه نشست خبری سازمان دامپزشکی کشور در محل این سازمان در حال برگزاری است.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره جبران خسارات تب برفکی در دامداری‌ها و افزایش قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در بازار کالاهای اساسی، گفت: تعداد تلفات دام‌ها چه آنهایی که بیمه بودند و چه دام‌هایی که بیمه نبودند در حال رصد و پایش است. صورت جلسه به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود و وزارتخانه در حال ارائه راهکارهایی برای استمهال تسهیلات برای دامداری‌های دچار خسارت است.

وی درباره افزایش قیمت شیر در بازار، عنوان کرد: این امر نمی‌تواند مربوط به سویه جدید تب برفکی باشد. سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مجری ذی‌صلاح این خسارت فقط ۲ درصد بوده نه ۱۰۰ درصد که منجر به افزایش ۱۰۰ درصد نرخ‌های فرآورده‌های لبنی به ویژه در تولید شیر در بازار شود.

وی اظهار کرد: اگر شیر خام با قیمت مصوب ۲۹.۵۰۰ تومان با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه سازمان تعزیرات باید موضوع را پیگیری کند. در نتیجه افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی پروتئینی مربوط به شیوع تب برفکی نیست.

رفیعی پور با اشاره به آمار دام‌های تلف شده از تب برفکی، اظهار کرد: این عدد حدود ۹ هزار و ۸۰۰ رأس بود که از این آمار ۹۳۰ رأس تلف و باقی راهی کشتارگاه شدند که ۴۰ و صد آن گاو شیری نبود. بنابراین، ۴ تا ۵ هزار رأس در یک جمعیت میلیونی نمی‌تواند آمار بالایی باشد.

وی گفت: سال گذشته ۱۲ میلیون تن شیر تولید شد یعنی ماهانه یک میلیون تن که امسال هم همین مقدار دوباره تکرار می‌شود زیرا این گونه نیست با تلف شدن دامی یا کشتار آن، جایگزین نشود. پس از خروج یک دام ۳۰ تا ۴۰ روز جای دام تلف شده و کشتار شده با دام جدید جایگزین می‌شود. کمبود شیر به دلیل تب برفکی محلی برای اعراب ندارد.