به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران طی نامهای سر گشاده به رئیسجمهور درباره قیمت شیر خام و عملکرد دامداریها گلایه کرد.
پیرو تبلیغات گسترده علیه صنعت لبنیات، ستاد تنظیم بازار کشور مصوبهای ابلاغ و شیر خام دامداریها را که هر کیلو گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال به صنایع لبنی عرضه میشود مبلغ ۲۹۵,۰۰۰ ریال قیمت گذاری و به تبع آن ۴ قلم کالای لبنی را طبق مصوبه سران قوا مشمول گروه یک کالاهای اساسی اعلان و قیمت گذاری کرده است
هیچ دامداری به قیمت کمتر از هر کیلو ۳۵۰,۰۰۰ ریال شیر خام به کارخانجات تحویل نمیدهند و مبلغ فوق را بهای تمام شده دامداری خود میداند.
وزارت جهاد کشاورزی مکلف شود از دامداریها شیر خام را به قیمت هر کیلو گرم ۲۹۵,۰۰۰ ریال به تناژی که دولت تعیین میکند خریداری و تحویل صنایع لبنی دهد.
تولید کالاهای اساسی به سفارش دولت بر طبق قانون اساسی انجام میپذیرد لیکن همزمان دولت عدمالنفع تولیدکننده را از بودجه جاری باید پرداخت کند.
