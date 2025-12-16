  1. اقتصاد
نامه سرگشاده انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران به رئیس‌جمهوری

انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران طی نامه‌ای سر گشاده به رئیس‌جمهور درباره قیمت شیر خام و عملکرد دامداری‌ها گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران طی نامه‌ای سر گشاده به رئیس‌جمهور درباره قیمت شیر خام و عملکرد دامداری‌ها گلایه کرد.

پیرو تبلیغات گسترده علیه صنعت لبنیات، ستاد تنظیم بازار کشور مصوبه‌ای ابلاغ و شیر خام دامداری‌ها را که هر کیلو گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال به صنایع لبنی عرضه می‌شود مبلغ ۲۹۵,۰۰۰ ریال قیمت گذاری و به تبع آن ۴ قلم کالای لبنی را طبق مصوبه سران قوا مشمول گروه یک کالاهای اساسی اعلان و قیمت گذاری کرده است

هیچ دامداری به قیمت کمتر از هر کیلو ۳۵۰,۰۰۰ ریال شیر خام به کارخانجات تحویل نمی‌دهند و مبلغ فوق را بهای تمام شده دامداری خود می‌داند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف شود از دامداری‌ها شیر خام را به قیمت هر کیلو گرم ۲۹۵,۰۰۰ ریال به تناژی که دولت تعیین می‌کند خریداری و تحویل صنایع لبنی دهد.

تولید کالاهای اساسی به سفارش دولت بر طبق قانون اساسی انجام می‌پذیرد لیکن همزمان دولت عدم‌النفع تولیدکننده را از بودجه جاری باید پرداخت کند.

نامه سرگشاده انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران به رئیس‌جمهوری

    • شهبروو IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      515 26
      پاسخ
      شیر گاو و گوسفند که از خارج نمی یاد. از فضا هم نمیاد... کارخونه دارها سر خود عادت به و ولع به افزایش قیمت و پایین اوردن کیفیت، کوچک کردن و کم کردن مقدار و وزن و حجم، دارند.. قانونی هم نیست که جلوشون بگیره. راحت جولان میدهند.
      • گرامی گچساران IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        197 107
        من نه دامدار هستم و نه تولید کننده شیر ولی مگر فقط لبنیات بالا رفته.میوه یک کیلو 200هزار تومن شده یعنی 7کیلو شیر بدیم یک کیلو انار.استاد علوفه نیست و چند برابر شده و هزینه درمان و نگهداری دام و هزینه کارگر و نقلیه بالا رفته.پس دولت باید مقداری از هزینه های کالاهای اساسی را متقبل شود و به تولید کننده بدهد.از 10کیلو شیر خالص نهایتا یک کیلو پنیر تولید میشه حالا الباقی هزینه ها را حساب بفرمایید که شاید تا کیلویی یک میلیون شود.من دامپزشک بودم و با دامدارها در تماس بودم
      • محمدمهدی IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        8 1
        نهاده های دامی به شدت گرون شدن و دولت عرضه تامین و کنترل قیمت نهاده ها رو ندارن. من مستقیم از دامداری خرید میکنم به قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان! جرم دامداری که عمده تولید می‌کنه و مجبوره محصولش رو به کارخانه ها ارایه کنه چیه؟
    • بنده خدا IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      278 21
      پاسخ
      حالا چند تا ویدئو پخش شده که دلمون میخواد گرون میکنیم به هیشکی مربوط نیست دست پیش گرفتن که پس نیوفتن
    • IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      203 17
      پاسخ
      شما کجای کارید جمع آوری برای ما دامداران ۱۶ هزار حساب میکنه
    • سعید IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      390 18
      پاسخ
      سلام اول که ازدامدار ۱۶الی۱۸ هزارتومن میخرن به فرض که بقول خودتون ۳۵ بخرین خامه وکره رو جدامیکنید میفروشید اب هم که قاطیش میکنید کیلویی چند میدید به مردم؟
      • محمودصادق براهوئی MO ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        2 3
        موافقم خودم مغازه لبنیاتی سنتی دارم گاو داران کارشان را میکنند وسود نجومی به جیب میزنند دوستی دارم برای کارمندی قبول شد اما کار گاوداری را ترجیح داد به کارمندی
    • پرویز زارع IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      216 12
      پاسخ
      نباید به اینها دلار داده شود چون شیر بی کیفیت با قیمت گران تحویل ملت میدهند
    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      123 17
      پاسخ
      امروز شیر گرفتم کیلو48 هزار تومن 😢😢😢
    • ناشناس IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      353 18
      پاسخ
      فقط تحریم تحریم تحریم نه تنها لبنیات بلکه کلیه کالاهای تولید داخل مخصوصا خودرو
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      166 12
      پاسخ
      رییس جمهور همه لبنیات رو که نمیخوره. مردم دیگه نمیتونن بخرند.
    • ناشناس IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      217 14
      پاسخ
      متأسفانه گرانی ها از دست دولت و مسؤلین خارج شده و هیچگونه نظارتی برای تورم کمرشکن که کمر مردم عزیز رو خم کرده نداره..
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      217 9
      پاسخ
      کارخانجات لبنی دارن دروغ میگن شیر فراوانه و دست دامدارها مانده
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      130 26
      پاسخ
      ۲۹۵۰۰هم گران است من ازسال ۹۹تاحالاشیرنخوردم ونخریدم
      • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        21 4
        سلام من یک شهروند علوفه سربه فلک کشیده خدایی قبول قیمت ها رفته بالا ولی اینو بدون برای دامدار هم هیچ چیز نمونده چون هیچ کس دامدار حمایت نمی‌کند من اسیر هستم سه سال است قراره اداره امور عشایر یک وام بدهد هی میگه اعتبارنیست باور کنید
    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      244 11
      پاسخ
      چرا هر هفته گران‌تر می فروشید مگر هر هفته شیر گران‌تر می خرید حقوق ثابت ما یک سال یک بار چندر غاز زیادتر میشه ولی شما هر هفته بر حساب های میلیاردیتون تصاعدی اضافه می شود
    • یاسین IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      252 11
      پاسخ
      مردم باید همه رو تحریم کنند...
      • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        29 2
        فقط لبنیات نیست روغن برنج حبوبات مرغ گوشت بهداشتی پوشاکی دارو ویزیت دکتر کرایه ها مدارس .ملت ایران نباید زندگی کنند
    • ناشناس IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      161 8
      پاسخ
      در شرایط فعلی که افزایش قیمت لبنیات باعث شده لبنیات هم از سفره مردم در بکشد صلاح بر این است که صادرات محصولات لبنی ممنوع شود
    • IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      132 4
      پاسخ
      ۹۰میلیون نامه زدن جوابی نیامد
    • امیر FR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      172 3
      پاسخ
      نمیخریم
    • هالو IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      69 12
      پاسخ
      نهاده به چه قیمتی واکسن ؟کارگر ؟هزینه ها؟
    • علی اصغر IR ۰۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      63 1
      پاسخ
      در وزارت کشاورزی را ببندید که هم جهاد را نابود کرد و هم کشاورزی را
    • ابراهیم IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      78 3
      پاسخ
      فقط نخرید تا حساب کار دستشان بیاد
    • اخلاقی IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      40 1
      پاسخ
      اکثرا نهاده با ارز ۲۸۵۰۰ می گیرند و قاچاق می کنند چرا باید کشوری که نهاده وارد می کند صادرات نهاده داشته باشد
    • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      55 4
      پاسخ
      مردم با تحریم لبنیات باید قدرت خود را به مافیاها نشان دهند
      • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        7 10
        ماشاالله قهرمان. باید همه صنایع ایران رو نابود کرد. دولت که تقصیری نداره
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      30 2
      پاسخ
      ازماست که برماست
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      77 1
      پاسخ
      من دیگه لبنيات نمیخورم
    • موسوی CA ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      53 1
      پاسخ
      وقتی گران می کردند نامه سربسته به هیچ کی نمی‌نوشتند حالا که گفتن باید به قیمت قبلی بر گرده نامه سرگشاده می نویسن
    • حسین IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      33 60
      پاسخ
      کارخانه لبنیات از خدا میخواد مردم نخرن تبدیل به شیر خشک بشه دلاري صادر کنند
    • JP ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      29 1
      پاسخ
      صنایع لبنی بدانند افزایش قیمت حدی دارد افزایش هر روزه شرایطی را پیش می آورد که مردم دیگر توان خرید ندارند آن موقع همه ضرر خواهند کرد .
    • شهروند US ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      52 5
      پاسخ
      یک هفته از دامداری شیرخریداری نشه تا شیر خراب شه
      • مراضی IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        4 0
        داداش دروغه دامداری شیروگرون میده الان ازسال 1400شیرروازدامدار16هزارمیخره تاهمین امروز
    • تحریم لبنیات و همه اجناس غیر ضروری IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      50 4
      پاسخ
      فقط نخرید ملت پشت هم باشید
    • رضا IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      23 8
      پاسخ
      همه زحمت اون شیر و دام ها رو اون بنده خدا دامدار میکشه میدونید چقدر خرج‌و هزینه داره؟ تازه نسبت به تورم و زحمت و‌هزینه های دامداری این قیمت کم هست
    • پ‌س IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      16 2
      پاسخ
      الان کیلویی ۱۸هزارازمامیخرند
    • علی IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      30 8
      پاسخ
      مقصر اصلی دبیر انجمن صنفی لبنیات هست،نامه را جهت اطلاع مردم زده،ای مردم بدانید اگر قیمت لبنیات بالا رفته،قیمت نهاده های دامی بالا رفته ،نه ما مقصریم نه دامدار
    • منصوره شهبازی، IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      18 3
      پاسخ
      دروغ و خیانت تو روز روشن
    • بویراحمد IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      30 7
      پاسخ
      فقط درمانش نخریدنه
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      30 2
      پاسخ
      نخرید مردم
    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      30 2
      پاسخ
      لبنیات نخرید تا بگندد
    • علی IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      49 1
      پاسخ
      فقط تحریم این شیر پالمدار 5تومنم براش گرونه
    • سیروس IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      17 1
      پاسخ
      کافیه مردم یک ماه نخرن
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      15 2
      پاسخ
      تنها راه مبارزه نخریدن است
    • ایرانی DE ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      10 2
      پاسخ
      علوفه دام ودارو و را گرون کردند
    • سجاد IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      12 0
      پاسخ
      اصلا نیازی به تحریم کالاها از طرف مردم نیست،اجناس اینقدر داره می‌ ره بالا ملت اصلا دیگه قدرت خریدی براشون نمی‌مونه و در نتیجه تولید کننده ورشکست میشه ،،درمان نخریدن یا خریدن ملت نیست کار از ریشه ایراد داره و باید حل بشه
    • از یاد رفته IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      ملت لطفا نخرید فقط یک ماه کم کم یه فرهنگ درست تشکیل میشه واسه تموم کالاها که سرخود قیمت گذاری نکنن با این وضع داغون دولت
    • Ee1234567 IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      16 0
      پاسخ
      سزای گرانی نخریدن است : همین بس
    • فاروق IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      13 0
      پاسخ
      فقط نخرید بهترین راه .......
    • علی IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      8 0
      پاسخ
      نمیدونم پشت پرده چیه چه کسی هست اینهمه گرانی
      • حسن IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
        24 0
        نظر من اینه که کشاورز بدبخت سودی ندارد فقط واسطه ها وکارخانجات سود هنگفتی می‌کنند مردم حداقل یک ماه نخرد
    • حسن زاده IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      اینها به نظرم دست پیش گرفتند پس نیفتند. هر روز ریز ریز دارند لبنیات رو گرون می کنند و اصلا هیچ حساب. کتابی نداده کارشون. آخه مگه دلاره که روز به روز قیمت رو بالامیبری؟ بعد حالا که مردم صداشون دراومده، دارند گرونی رو تقصیر دامدار وتولید کننده میندازند. خود اینها کلی سود از این راه به جیب میزنند. محصولاتشون هم که بیشتر مزه آب و آرد نشاسته میده.
      • محمد علی پیرولی IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        1 0
        به خدا ظلمی که به دامدار شده به هیچ قشری از جامعه نشده
    • امیر IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      شما دارین سر مردم کلاه میزارین ،هم محصول بی کیفیت میدین به مردم هم کم فروشی میکنین! الآنم تو یه هفته ۴۰ درصد به قیمتاتون (لبنیات)اضافه کردید ،دامدار کجا قیمت اضافه کرده بود؟!قانونی نیست که جلودارتون باشه؟!
    • مرادی IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      شما تو یک لیتر شیر ، یک استکان شیر قاطی میکنید بگو ، ۳۵ میخری ۲۰۰ میفروشی
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      ای گرونفروشها طلبکارم هستند
    • Ahmad IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      دور روز خرید رو قطع کنید و شیرها بمونه رو دستشون بعد میارن نصف قیمت میدن‌بهتون . مهم اینه که یکسری افراد سو جو باعث افزایش قیمت شیر و ماست شده و یکسری افراد نیز پولهای بی زبان رو میزنن به جیب
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      یک نفر لطف کنه دست دلال جماعت رو از نظام اقتصادی ایران قطع کنه هیچ کجای دنیا معیشت مردم دست دلال نیست!
    • محمد زمان درویش ملا IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      سلام،مقصرکیست؟دولت،دامدار یا کارخانه های لبنیاتی؟دودش فقط درچشم ملت می رود.لطف کنید پرتقال فروش را پیدا کنید.
    • US ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      خوب فی کیلو شیر 35 تومن ؟؟قیمت لبنیات چرا گران هست .. تازه شیری که شرکت لبنیات به مردم می دهد آب هست...
    • علی IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 0
      پاسخ
      اخرکاسه وکوچه ها سردامدارمیشکنه بی عرضه گی خودودلال بازی خودرا نمیگندواقعاجای تاسف داره حکایت دسته بیل ودسته کلنگ ازترکیه واردات میکنندچرابخاطرسوذش دسته بیل آنها بهتره مال کشورخودمون خار داره
    • محمود IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      ما شیر را حذف کردیم گران است
    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      آیا حقوق کارگران که بیشترین سود رو از لحاظ مصرف کننده بودن به صنایع بزرگ میرسونن با تورم افزایش میدن ،خیر پس تنها راه نجات گرانی نخریدن هست
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      2 0
      پاسخ
      این کارخانجات لبنیات تبدیل به مافیا شده اند ، بجای رقابت هماهنگ با هم قیمت را بالا میبرند و هیچکس هم جوابگو نیست
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      اخه این چه وضعیه واسه مردم درست کردین
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      3 0
      پاسخ
      حرف مفت برای توجیه گرانی لبنیات
    • ناشناس IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      2 0
      پاسخ
      ولاماکه با همین قیمت ۳۰هزارهم نمیتونیم بخریم
    • فرشید IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      یک وسیله درمانی برای مادرم قیمت گرفتیم ۷۷ م ، فردای بنزین ۵ ت ، رفتیم خرید قطعی کنیم ، شد ۸۶ م این گرانی ها زنجیروار به همدیگر متصل است
    • امیر IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مردم نخرند کارخانه ها تبدیل به شیر خشک می کنند صادر می کنند از خدا هم می خواند مردم نخرند دولت صادرات شیر وفراورده ای شیر ممنوع کنه بعد ببنیم ارزون میشه یانه
    • DE ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      شیر خام ۳۰تومان میخرید ماست گیلوی ۱۰۰تومان می‌فروشند زیاد خواهی فقط به فکر منافع شخصی خود بودند حدی داره خود دامدار باید تو صنایع فراوری شیر سرمایه گداری کنند دست زیاده خواهی یک عده گوتاه بشه
    • مهدی CA ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      لبنیات به کنار امسال کارخانه چیپس سیب زمینی رو از ما کیلویی ۵ تا ۹ هزار خریده سال قبل ۱۲ خریده بود این ها چرا چیپس و خلال رو گرون کردن ؟
    • IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      برای تثبیت جوانی کشور لطفاً لبنیات مصرف نکنید

