به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به روغن خوراکی بین ۱,۶ تا ۲.۲ میلیون تن در نوسان است در گفتگویی رادیویی، گفت: برنامه‌ریزی ما در ابتدای سال برای تأمین حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن بوده که حتی بیش از نیاز برآوردی کشور است. این برنامه شامل واردات ۱.۲ میلیون تن روغن خام گیاهی، ۵۰۰ هزار تن روغن پالم و نیز تأمین روغن از محل واردات و تولید داخل دانه‌های روغنی بوده است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به آمار رسمی گمرک در ۸ ماهه سال جاری، وضعیت تأمین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از برنامه پیش‌بینی شده عقب نیستیم و حتی جلوتر هم هستیم. واردات روغن خام با ۷۲ درصد رشد به ۹۶۰ هزار تن، واردات روغن پالم با ۴۱ درصد افزایش به ۳۱۷ هزار تن و واردات دانه‌های روغنی با ۷ درصد رشد به ۱,۴۴ میلیون تن رسیده که در مجموع حدود ۱.۷ میلیون تن روغن را در این مدت تأمین کرده است.

حسنی‌مقدم در تحلیل علل کمبودهای موضعی و کاهش تولید در کارخانه‌های روغن‌سازی، به چند عامل اشاره کرد و یادآور شد: افزایش صادرات محصولاتی مانند اسنک، چیپس، سس، شیرینی و شکلات که روغن در آنها مصرف می‌شود، می‌تواند تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در یک ماه اخیر، برخی بازرگانان به دلیل تأخیر در دریافت منابع ارزی با مشکل مواجه شدند.

وی افزود: هفته گذشته ۳۰۰ هزار تن ثبت‌سفارش جدید انجام شد و در حال حاضر مجموع ثبت‌سفارش‌ها به بیش از ۲,۵ میلیون تن رسیده که بالاتر از نیاز سالانه کشور است.

این مقام مسئول درباره تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر بازار، گفت: در آن مقطع، جابه‌جایی جمعیتی غیرقابل پیش‌بینی اتفاق افتاد. تمرکز ما و سایر دستگاه‌ها بر رصد روزانه بازار و جبران خلاءها بود که تا حد زیادی هم موفق عمل کردیم؛ به‌ویژه در استان‌های شمالی که جمعیت به‌صورت ناگهانی افزایش یافته بود.

وی درباره شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر احتکار توسط یک برند خاص، اظهار کرد: من شخصاً نمی‌توانم این موضوع را تأیید کنم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، باید هم‌زمان توسط روابط عمومی وزارتخانه و دستگاه‌های نظارتی بررسی شود.

حسنی‌مقدم در مورد موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات ارزی بازرگانان نیز توضیح داد: مطالبات وجود دارد و رقم این مطالبات را بانک مرکزی و بازرگانان می‌دانند. در حال حاضر در بنادر کشور، بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی وجود دارد که بخشی از آن در لنگرگاه‌ها است و با حل مسئله پرداخت‌های ارزی، بلافاصله ترخیص خواهد شد.

این مسئول دولتی در پایان با اطمینان‌بخشی درباره تأمین کالاهای اساسی در آستانه مناسبت‌های پیش‌رو گفت: برای کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج، شکر و خرما برنامه‌ریزی کامل انجام شده است. در صورت لزوم از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی استفاده خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم بازار از حالت متعادل خارج شود.