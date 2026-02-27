به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع افغانستان از حملات هوایی به پایگاههای نظامی داخل پاکستان از جمله اهدافی در شهر فیض آباد خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع افغانستان اعلام شده است که نیروی هوایی این کشور چندین پایگاه نظامی پاکستان در نوشهر، جمرود و ایبت آباد را مورد حمله قرار داده است.

وزارت دفاع افغانستان از هدف قرار دادن مراکز نظامی مهم ارتش پاکستان خبر داده و آن را در واکنش به حملات شب گذشته پاکستان به کابل، قندهار و بکتیا دانست.

از سوی دیگر الجزیره به نقل از یک منبع نظامی پاکستانی اعلام کرد که مرکز فرماندهی طالبان افغانستان در ولایت لغمان در مرکز افغانستان را هدف قرارداده است.

همزمان یک رسانه افغانستانی از حمله پاکستان به بکتیا در افغانستان خبر داد.

نیروی هوایی پاکستان حملاتی به خوست و ننگرها در افغانستان انجام داد.

این در حالی است که وزیر اطلاع رسانی پاکستان از سرنگونی پهپادهای افغانستان در ابوت آباد، سوابی و نوشهر خبر داد و اعلام کرد: ما می دانیم که میان نظام طالبان افغانستان و تروریسم در پاکستان ارتباط مستقیمی وجود دارد.