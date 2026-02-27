به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل با نقل یک رویداد تاریخی اظهار کرد: در تاریخ نوشته اند یک میلیاردر بزرگ مسلمان به نام عاصف عزیز روزی در قلب لندن وارد هتل با عظمت تروکادیرو شد وقتی وقت نماز شد بلند شد تا در هتل نماز بخواند متصدیان هتل جلوی او را گرفتند و گفتند در اینجا نمی‌شود نماز خواند او هرچه اصرار کرد مانع شدند ولی او تسلیم نشد و مقاومت کرد و علی رغم منع آنها نماز را خواند ولی به این اکتفاء نکرد بلکه کل هتل را خرید و به مسجد تبدیل کرد تا در آن نماز بخوانند و حالا هتل مزبور در قلب لندن به عنوان مسجد دارای گنبد و گلدسته مثل خورشید می‌درخشد.

اینکه می‌گویند قرآن و مسجد پدر ما را درآورده یعنی پدر اسرائیل و آمریکا را درآورده قرآن و مسجد ملت ما را مقاوم ساخته و قدرت اهریمنی، نجس، کافر، خبیث و ناپاک منفذ پیدا نکرده است.

وی گفت: اسرائیل و آمریکا در تعیین اپوزیسیون برای نظام جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ مرتکب شدند خاندانی را به عنوان اپوزیسیون تعیین کردند که جنایت‌های آنها هیچ وقت از ذاکره ایرانی‌ها پاک نمی‌شود آنها در هر باب افتضاح درست کرده اند و هر از گاهی انتشار این جنایت‌ها لرزه بر اندام کسانی می‌اندازد که مثل اسرائیل چشم امید به آن خاندان دوخته‌اند این روزها دانشجویان عزیز از همه بیشتر احتیاج دارند با عملکرد دانشگاهی آن نظام آشنا بشوند تا دشمن حقیقت را بر آنها مشتبه نکند.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه اردبیل گفت: از کل عملکرد جنایت بار آن خاندان در خصوص دانشگاه من فقط به سه مورد اشاره می‌کنم و به نتانیاهو هدیه می‌دهم تا بفهمد در تعیین اپوزیسیون چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده است:

یک) در اول بهمن سال ۱۳۴۰ دانشجویان دانشگاه تهران به خاطر دخالت‌های آمریکا و جنایت‌های ساواک و حاکمیت استبداد در محیط دانشگاه و تعطیل شدن مجلس شورای ملی به دستور شاه تظاهرات کردند شاه به شدت عصبانی شد و دستور داد چتربازان و کماندوها به کلاس‌های درس حمله کنند این حمله با فرماندهی منوچهر خسرو داد و با دستور مستقیم شاه بود و حمله آن چنان بود که ۶۰۰ نفر از اساتید و دانشجویان به بیمارستان منتقل شدند.

دکتر احمد فرهاد رئیس وقت دانشگاه با عنوان اعتراض استعفاء داد و در استعفای خود خطاب به نخست وزیر نوشت: پس از حمله به دانشگاه سربازان و چتر بازان بدون فرق و تفاوت یکسان به دانشجویان پسر و دختر حمله کردند دانشجویان بسیاری را به قصد کشت مضروب نمودند من هیچگاه ندیده و نشنیده ام تا این حد بی‌رحمی، سادیسم، خشونت و خرابکاری از ناحیه قوای دولتی اعمال شود بعضی از دختران را سربازان در تالارهای درس و دانشکده …(از شدت قباحت عمل سربازان امکان بیان آن وجود ندارد)

دو) دوم اینکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد دانشجویان به دخالت‌های آمریکا و انگلیس در سرنوشت ایران و ایرانی‌ها اعتراض کردند این اعتراض در آستانه دیدار نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا با شاه در ۱۶ آذر در محوطه دانشگاه برگزار شد شاه به شدت عصبانی شد و دستور داد ارتش و گارد شاهنشاهی به دانشگاه حمله کنند و به آنها اجازه تیر داد در نتیجه در روز ۱۶ آذر سه نفر از دانشجویان شهید شدند و لذا ۱۶ آذر توسط خود دانشجویان به عنوان روز دانشجو تعیین گردید یک درجه‌دار بزرگ ارتش برای دانشجویان در دانشگاه سخنرانی کرد و گفت هیچ وقت کتاب نخوانید تمام مصیبت‌های ما از کتاب است!

سه) شاه با صراحت می‌گفت اگر دانشجویان کار سیاسی بکنند دانشگاه را با ارتش اشغال می‌کنم دانشکده فنی در سال ۱۳۴۹ به خاطر فعالیت سیاسی تعطیل و در آن بسته شد و از آنجا که این اقدام نمود خیلی بدی به سلطنت داشت اطرافیان شاه واسطه شدند تا دانشکده باز شود در۱۲ دی ماه سال ۱۳۴۹ شاه در پاسخ به واسطه‌ها گفت اگر در دانشگاه مخصوصاً در پردیس شاهرخ اتفاقی افتاد که بوی سیاسی بدهد آنجا را اشغال می‌کنیم حالا به دانشجویان دانشگاه‌های ایران پیام می‌دهند و می‌گویند پدرم دانشجوها را خیلی دوست داشت !!! این را مقایسه کنید با آزادی بیان دانشجویان در زمان بعد از انقلاب به حدی که با حضور رئیس جمهور در دانشگاه، دانشجویان عزیز می توانند تندترین انتقادات خود را به صورت حضوری نثار رئیس جمهور بکنند.

آیت الله عاملی ضمن طرح مطالبه ای از دانشجویان و مسئولین فرهنگی دانشگاه ها اظهار داشت: من از دانشجویان آگاه و از متصدیان فرهنگی دانشگاه‌های استان می‌خواهم حتماً این اسناد تاریخی را در محیط دانشگاه منتشر کنند تا سیه رو شود هر که در او غش باشد وی ادامه داد: این روزها رسانه‌های معاند آمریکایی در خصوص دانشگاه‌ها، دانشجویان و آزادی بیان خیلی برنامه پخش می‌کنند بعد از حادثه غزه دانشگاه‌های آمریکا یکپارچه تبدیل به تظاهرات ضد اسرائیلی شد تاریخ دانشگاه آمریکا چنین تجمعاتی را ندیده بودند بعد از آن ترامپ با دستور اسرائیل و آیپک شدیدترین انتقام را از دانشگاه آمریکا گرفت فقط از دانشگاه هاروارد ۲.۶ میلیارد دلار خسارت مطالبه کرد و آن را از بودجه دانشگاه برداشت به خاطر اینکه چرا مسئولین دانشگاه به دانشجویان حمله نکرده‌اند و اجازه یهودی ستیزی و سامی ستیزی را به دانشجویان داده‌اند.

وی افزود: پنتاگون نیز ضربه کاری سختی بر پیکر دانشگاه هاروارد وارد ساخت و اعلام کرد تمامی دوره‌های آموزشی بورسیه‌ها و قراردادهای خود با هاروارد را قطع می‌کند و علت آن تظاهرات دانشجویان این دانشگاه به نفع فلسطین و اعتراض به اسرائیل است دولت ترامپ از دانشگاه‌های آمریکا خواسته اطلاعات دانشجویان خارجی را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهد تا سیاست های ضد مهاجرتی درباره آنها اعمال شود.

وی افزود: دانشگاه هاروارد اطلاعات را نداد در نتیجه دولت آمریکا فقط به خاطر تظاهرات و دانشجویان دانشگاه هاروارد در دفاع از فلسطین و ایران، انزجار از اسرائیل مجوز دانشگاه هاروارد برای ثبت نام دانشجویان بین‌المللی را لغو کرد و به دانشجویان خارجی فعلی در دانشگاه هاروارد دستور داد به دانشگاه‌های دیگر منتقل شوند و الا وضعیت قانونی خود را از دست می‌دهند با این حکم دانشگاه هاروارد ضربه سخت علمی و مالی خورد چون ۲۷ درصد دانشجویان این دانشگاه خارجی هستند حالا همین دولت آمریکا برای دانشجویان ما نسخه دموکراسی، آزادی و حقوق بشر می‌نویسد.