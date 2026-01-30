به گزارش خبرنگارمهر؛ آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل، با قدردانی از درخشش نخبگان قرآنی استان اردبیل، به طور ویژه از امیر هادی بایرامی به عنوان نابغه کشور، افتخار استان اردبیل و معجزه بزرگ قرآن یاد کرد و از اجرای برنامه وی در تلویزیون ملی که به گفته او «کل ایران را تسخیر ساخت» تشکر نمود.

وی کسب رتبه‌های اول متعدد این نابغه روشندل در مسابقات بین‌المللی، از جمله اخیراً در اندونزی میان ۱۳۰ هزار شرکت‌کننده، اشاره کرد و افزود: خداوند در وجود ایشان قدرت‌نمایی کرده است و شأن استان اردبیل را بالا برد. از خانواده‌ها خواست تا در تربیت فرزندان خود، امیر هادی بایرامی را الگو قرار دهند؛ امیر هادی عزیز از نعمت بصر محروم است اما بالاترین بصیرت را دار؛ قرآن می‌فرماید خیلی‌ها که در این دنیا چشم دارند اما به صورت نابینا به محشر می‌آیند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: تروریست اصلی کسانی هستند که نفت اسرائیل را تامین کردند و سلاح این جلاد را تامین کردند در نهادهای بین‌المللی از این جلاد دفاع کردند. و تروریست واقعی و معدن تروریسم دولت‌هایی هستند که داعش را راه انداختند و ۴۰۰ هزار نفر را در سوریه کشتند.

وی افزود: تروریست آن دسته از اروپایی‌هایی هستند که تا حال یک بار هم اسرائیل را در کشتار ۷۱ هزار انسان بی‌گناه محکوم نکرده اند و نزدیک به سه سال است که تمام معبرها به روی اهالی غزه بسته است نه نانی، نه آبی، نه دارویی، نه بیمارستانی و نه ماوایی با کمک اروپایی‌ها اسرائیل همه چیز را ویران کرده است.

آیت الله عاملی ادامه داد: تروریست آن دولت اروپایی است که ۷۵ سال پیش با بیانیه ‌بالفور اسرائیل را پایه گذاری کرد تروریست دولت آلمان است که با صدها شرکت آلمانی مواد شیمیایی را در اختیار صدام گذاشت و هزاران جوان ایرانی را برای همیشه مبتلی ساخت.

امام جمعه اردبیل گفت: تروریست آن دولت اروپایی است که حمله اسرائیل به ایران را اقدام کثیف گفت ولی آن را محکوم نکرد! تروریست صدراعظم سابق آلمان است که می‌گوید هر کس روی زمین نفس می‌کشد باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد!