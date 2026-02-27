به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی عصر جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه، بر جایگاه تأثیرگذار رسانه در جامعه تأکید کرد و اظهار کرد: اصحاب رسانه نقش اجتماعی مهمی دارند و حساسیت در این حوزه، نخستین حساسیت جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت کار رسانه افزود: رسانه می‌تواند جامعه را متحول کند و دشمن امروز ذهن‌ها را تسخیر کرده است؛ و حساس‌ترین رسانه‌ها نیز در اختیار صهیونیست‌ها قرار دارد.

امام جمعه اردبیل با تأکید بر اینکه آبروی نظام ومردم‌در دست رسانه است، خاطرنشان کرد:سخنی که از دهان خارج شود دیگر در اختیار گوینده نیست؛ از این‌رو باید پیش از بیان هر حرفی اندیشید

آیت‌الله عاملی بیان کرد: همه چیز باید بر پایه واقعیت بیان شود و مصالح ملت و کشور بر مصالح شخصی مقدم است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حریت خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگار نباید تحت‌تأثیر جریانات جهانی قرار گیرد؛ زندگی انسان با آزادگی معنا می‌یابد و این اصل در کار رسانه بیش از هر حوزه‌ای اهمیت دارد

امام جمعه اردبیل در ادامه گفت: هر مطلب و خبر باید دارای سند محکم باشد و پس از اطمینان از صحت آن منتشر شود.

وی آشنایی خبرنگاران با آخرین ترفندهای رسانه‌ای جهان را ضروری دانست و افزود: خبرنگاران باید بهترین خیرخواهان برای مسئولان باشند.

در ادامه جلسه خبرنگاران به بیان مطالبات ومشکلات استان پرداختند.