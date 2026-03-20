آیت الله عاملی: آمریکا و اسرائیل چاره ای جز توقف جنگ ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل ضمن قدردانی از دولت اظهار کرد: از دولت محترم و دولتیان تشکر می‌کنم که در دوران جنگ از جهت تامین مایحتاج و تامین ارزاق، سوخت، برق، گاز و سایر نیازمندی‌ها به طور شایسته عمل کردند و نگذاشتند مشکل برای مردم ما درست شود.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی چاره‌ای جز توقف جنگ ندارند و به محض توقف ما پیروزیم، افزود: هدف اصلی آنها ریشه کن کردن صنعت موشکی ایران و به صفر رساندن غنی سازی و آوردن مردم به میدان و اسقاط نظام بود و حالا بعد از جنگ فهمیدند که محاسبات از اساس اشتباه بود. به همین جهت دیروز یک مقام رسمی آمریکا اعلام کرد ما باید سریعاً این جنگ را متوقف کنیم باید اعلام کنیم ما باید اعلان پیروزی کنیم ولو در واقع اینطور نباشد!

امام جمعه اردبیل با تبیین دلایل مفصلی مبنی بر اینکه آمریکا در این جنگ از جهات مختلف از ایران شکست خورده است تصریح کرد: دلیل اول) بمباران مناطق مسکونی نشان از شکست کامل در میدان جنگ است؛ دو) ترور شخصیت‌ها نشان کامل از شکست در میدان رزم است. سه) اینکه یک ابرقدرت در برابر ایران و برای غلبه به ایران از اروپا و کشورهای آسیای شرقی کمک بخواهد این اعتراف به بدترین شکست و به معنای تحقیر بزرگ یک ابرقدرت است. چهار) دستیار جنگ طلب ترامپ می‌گوید وقتی اروپا دعوت او را رد کرد او آنچنان عصبانی شد که من در عمرم چنین عصبانیتی ندیده بودم. وی افزود: پنج) فرار دو ناو او در حالی که یکی از آنها با ضربات ایران به آهن پاره تبدیل شده بود شکست بزرگ و مهیب آمریکا در برابر ایران است. شکست ششم) اسرائیل چند بار با کشورهای عربی وارد جنگ شده، اما نتوانستند حتی یک موشک به اسرائیل بزنند، حالا اسرائیل آمریکا را نیز به میدان آورده ولی موشک‌های ایرانی هر روز چندین بار تل‌آویو و سایر شهرهای اسرائیل را به لرزه در می‌آورند. من از سر تحقیق عرض می‌کنم اسرائیل در زیر آتش شدید می‌سوزد، بمب‌های خوشه‌ای و بارانی تمام محاسبات آنها را به هم ریخته است. هفت) مخالفت اروپا با ترامپ و عدم شرکت در جنگ علیه ایران شکست بسیار موهن برای آمریکاست.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل ادامه داد: هشت) اینکه رئیس جمهور آمریکا خبرنگاران آمریکایی را تهدید می‌کند که در خصوص جنگ حقیقت را ننویسند بیانگر شکست کامل آمریکاست. نه) آمریکا میلیاردها دلار برای پایگاه های نظامی خود در کشورهای عربی پول خرج کرده بود، همه آنها با موشک‌های ایرانی با خاک یکسان شده اند. ده) هیمنه نظامی آمریکا در دنیا کاملاً شکست خورد. یازده) تنگه هرمز برای همیشه از دست آمریکا و حلفاء آمریکا خارج شد و ایران مدیریت آن را به دست گرفت. وی با تشریح ابعاد اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز یک ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور ماست و ذره ای تردید نداشته باشید که حالا دشمن با تمام سلول‌های خود پشیمان است که چرا این جنگ را شروع کرد.

خطیب جمعه اردبیل ادامه داد: دوازده) در این جنگ افکار عمومی دنیا در کنار ایران ایستاد و ضربه شدیدی به حیثیت بین المللی آمریکا خورد. سیزده) بیداری عظیمی در ملت های عرب درست شد آنها تماماً کنار ایران ایستادند. چهارده) ایران قدرت نظامی خود را به رخ کشید و به یک قطب عظیم قدرت تبدیل شد. پانزده) انسجام ملی ایران در اثر این جنگ پیروزی بسیار فوق العاده برای ایران بود. وی ادامه داد: شانزده) بالاترین پیروزی ما این است که آمریکا و اسرائیل برای خود عار می‌دانند که پرچم سفید بالا ببرند. من از سر تحقیق عرض می کنم اسرائیل تماماً در آتش می سوزد.

وی در خاتمه از ملت ترکیه که تمام عیار به حمایت از ایران برخواسته اند تشکر کرد و افزود: جای بسیار خوشبختی است که در سوریه ملت بزرگ سوریه دیوارها را پر از اعلانیه کردند که صلابت ایران برای ما فرصت بزرگی است.