به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر امروز در دورهمی رسانه‌ای آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با خبرنگاران با قدردانی از نگاه ویژه نماینده ولی‌فقیه در استان به رسانه‌ها و فضای مجازی، تعامل دوسویه اصحاب رسانه با امام جمعه اردبیل را مایه مودت و رحمت برای استان دانست.

وی اظهار کرد: نگاه ویژه امام جمعه اردبیل به حوزه رسانه، پشتوانه‌ای ارزشمند برای فعالان این عرصه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به جایگاه ملی امام جمعه اردبیل افزود: آیت‌الله عاملی شخصیتی ملی و رسانه‌ای است که همواره ارتباطی نزدیک و صمیمی با اصحاب فرهنگ و رسانه داشته است.

رجبی با بیان اینکه جامعه مطبوعاتی و خبرنگاران استان، افرادی شریف، متعهد و اثرگذار هستند، تصریح کرد: اصحاب رسانه همواره در بزنگاه‌های حساس در کنار مردم و نظام بوده‌اند و نقش مؤثری در تبیین مسائل و تقویت انسجام اجتماعی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد خبرنگاران در جنگ دوازده روزه و حوادث و رویدادهای اخیر خاطرنشان کرد: در مقاطع حساس، از جمله اتفاقات اخیر، جامعه رسانه‌ای استان نشان داد که با آگاهی، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای در میدان حضور دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل تعامل و ارتباط دوسویه خبرنگاران با نماینده ولی‌فقیه در استان را فرصتی مغتنم دانست و گفت: این ارتباط سازنده می‌تواند زمینه‌ساز همدلی، مودت و رحمت بیشتر در فضای اجتماعی و فرهنگی استان باشد.