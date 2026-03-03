به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف خدمات‌رسانی به شهروندان در روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه، شعب کشیک‌دار بانک‌ها در سراسر استان کرمانشاه فعال خواهند بود. فعالیت این شعب طبق روال مقرر از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر ادامه خواهد داشت.

شعب فعال بانک‌ها به تفکیک شهرستان‌ها به شرح زیر اعلام گردید:

بانک ملی ایران: شعب آزادی، سعدی، منتظری، مدرس، شریعتی، دادگستری، شیرودی، ۲۲ بهمن، سه راه حافظیه و شهید جعفری در شهر کرمانشاه؛ شعب جوانرود، آیت‌الله غفاری سنقر، طالقانی اسلام‌آباد غرب، گواور و ۲۲ بهمن گیلانغرب، امام سرپل‌ذهاب، امام کنگاور و صحنه.

بانک ملت: شعب جمهوری، شهدا، آزادی و میدان مرکزی در شهر کرمانشاه؛ شعب سیمان غرب و قصرشیرین.

بانک سپه: شعب کرمانشاه، شریعتی، شهید بهشتی، میدان جمهوری، دیزل‌آباد، ۳۰ متری دوم، پزشکان و فرهنگیان در شهر کرمانشاه؛ شعب منتظری اسلام‌آباد غرب، شهید خسروی‌پور کنگاور، جوانرود، شمشادیان صحنه، قصرشیرین، کرندغرب، شهدای بازی‌دراز سرپل‌ذهاب، معلم سنقر، گیلانغرب، شهید چمران پاوه، ایثار هرسین و روانسر.

بانک صادرات: شعب الهیه، نواب، شهدا، طالقانی، میدان جمهوری، بسیج و فرهنگیان در شهر کرمانشاه؛ شعب جوانرود، بیستون، کنگاور، گیلانغرب و کرند غرب.

بانک تجارت: شعب بهشتی، فردوسی، دانشگاه، فرهنگیان، نفت و ارشاد در شهر کرمانشاه؛ شعب جوانرود، صحنه، استقلال کنگاور و قصرشیرین.

بانک توسعه تعاون: شعب سرپل‌ذهاب، صحنه و شهدای مرصاد کرمانشاه.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران: شعب شریعتی، بلوار آبادانی مسکن و دولت‌آباد در شهر کرمانشاه؛ شعب هرسین، گیلانغرب و ثلاث باباجانی.

بانک توسعه صادرات: شعب استان به صورت کشیک فعال می‌باشند.

صندوق کارآفرینی امید: شعبه مرکزی شهرستان کرمانشاه؛ شعب سنقر و سرپل‌ذهاب.

بانک کشاورزی: شعب شهید بهشتی، سه راه شریعتی، بلوار گلها، میانراهان و ماهیدشت در شهر کرمانشاه؛ شعب هرسین، امام اسلام‌آباد غرب، سنقر و کلیایی، کنگاور، دالاهو، جوانرود، گیلانغرب و حمیل.

بانک رفاه کارگران: شعب بلوار طاق‌بستان، ایثار و بازار در شهر کرمانشاه؛ شعب سرپل‌ذهاب، پاوه و هرسین.

بانک صنعت و معدن: شعب استان به صورت کشیک فعال می‌باشند.

شهروندان محترم می‌توانند برای انجام امور بانکی ضروری خود در روز سه‌شنبه به شعب فهرست‌شده مراجعه نمایند.