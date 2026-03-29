به گزارش خبرنگار مهر، فهرست شعب کشیک بانک‌های استان کرمانشاه برای ارائه خدمات به شهروندان در روز یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد.

بر این اساس، بانک ملی ایران در شهر کرمانشاه شعب آزادی، کارگشایی، دولت‌آباد، سعدی، جلیلی، چهارراه مدرس، شریعتی، تعاون، دبیراعظم، دادگستری، الهیه، میدان ارشاد، شهرک ژاندارمری، سی‌متری دوم، میدان مرکزی، دیزل‌آباد و ۲۲ بهمن را به عنوان شعب کشیک معرفی کرده است. همچنین در شهرستان‌ها شعب گیلانغرب، امام خمینی سرپل‌ذهاب، زاگرس سرپل‌ذهاب، فرهاد قصرشیرین، پاوه، غفاری سنقر و کلیایی، اسلام‌آبادغرب، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، کرندغرب، امام خمینی هرسین، امام خمینی صحنه، امام خمینی کنگاور، مطهری کنگاور، نودشه، باینگان، نوسود، بیستون، کوزران، گواور، گهواره و ماهیدشت فعال خواهند بود.

در بانک مسکن نیز در شهر کرمانشاه شعب مرکزی، آیت‌الله کاشانی، آبادانی و مسکن، شهید مصطفی امامی، شهرک دادگستری، فرهنگیان فاز ۲، شهید جعفری، تعاون، طاق‌بستان و پردیس به عنوان شعب کشیک فعالیت دارند. در شهرستان‌ها نیز شعب گیلانغرب، مرکزی اسلام‌آبادغرب، چمران اسلام‌آبادغرب، صحنه، سنقر و کلیایی و روانسر خدمات ارائه می‌کنند.

بانک صادرات ایران نیز در شهر کرمانشاه شعب مدرس، شریعتی، بسیج، طالقانی، میدان بار، فاطمی، جمهوری، راه کربلا، نوبهار، طاق‌بستان، دولت‌آباد و شهرک معلم را به عنوان شعب کشیک معرفی کرده است و در شهرستان‌ها نیز شعب سنقر و کلیایی، سرپل‌ذهاب، اسلام‌آبادغرب، هرسین، پاوه، روانسر و بیستون فعال خواهند بود.

بانک ملت در شهر کرمانشاه شعب چمران، میدان مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی، آبادانی و مسکن، گلستان، بازار، شهدا، چهارراه بسیج و عشایر را برای ارائه خدمات تعیین کرده و در شهرستان‌ها نیز شعب سرپل‌ذهاب، پاوه، گیلانغرب، کنگاور و سنقر و کلیایی فعال هستند.

بانک رفاه کارگران نیز در شهر کرمانشاه شعب مدرس، بازار، مرکزی، کاشانی، بلوار طاق‌بستان، ایثار و نوبهار را به عنوان شعب کشیک معرفی کرده و در شهرستان‌ها شعب سرپل‌ذهاب، اسلام‌آبادغرب، سنقر و کلیایی، کنگاور، جوانرود و بیستون فعال خواهند بود.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، تمامی شعب بانک سپه در شهر کرمانشاه و شهرستان‌ها فعال خواهند بود.

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز در شهر کرمانشاه شعب لاله، بلوار طاق‌بستان، مدرس و دولت‌آباد را به عنوان شعب کشیک تعیین کرده و در شهرستان‌ها نیز شعب سنقر و کلیایی، صحنه، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب، جوانرود و ثلاث باباجانی خدمات ارائه می‌دهند.

در بانک کشاورزی نیز در شهر کرمانشاه شعب مرکزی، شهید بهشتی، شهید رجایی، بلوار گل‌ها، شریعتی، ابوذر، مدرس، نوبهار، طاق‌بستان، گلستان و فارسینج فعال هستند و در شهرستان‌ها نیز شعب سنقر و کلیایی، صحنه، هرسین، اسلام‌آبادغرب، روانسر، ثلاث باباجانی، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب، گهواره، باینگان، گودین و ریجاب به عنوان شعب کشیک فعالیت دارند.

بانک تجارت در شهر کرمانشاه شعب مرکزی، مسکن، مطهری، دانشگاه، فرهنگیان، عشایر، الهیه، شهرک معلم، ۲۲ بهمن و واحد ارزی را فعال کرده و در شهرستان‌ها نیز شعب جوانرود، صحنه، مرکزی کنگاور، اسلام‌آبادغرب، قصرشیرین و سنقر و کلیایی خدمات ارائه خواهند کرد.

همچنین بانک صنعت و معدن با شعبه بلوار شهید بهشتی کرمانشاه به صورت کشیک فعالیت خواهد داشت.

در بانک توسعه تعاون نیز شعب شهید بهشتی و شهدای مرصاد در شهر کرمانشاه و شعب اسلام‌آبادغرب، پاوه، هرسین، کنگاور و سرپل‌ذهاب در شهرستان‌ها فعال هستند.

صندوق کارآفرینی امید نیز در شعبه مرکزی کرمانشاه و شعب شهرستان‌های ثلاث باباجانی، جوانرود، پاوه، اسلام‌آبادغرب، کنگاور، روانسر، گیلانغرب و صحنه خدمات ارائه خواهد کرد.

بر اساس این اعلام، تمامی شعب پست بانک در شهر کرمانشاه و شهرستان‌های استان نیز در این روز فعال خواهند بود.