به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست شعب کشیک بانکهای استان کرمانشاه برای روز سهشنبه ۲۶ اسفند اعلام شد و بر اساس آن برخی بانکها با تمامی شعب و تعدادی نیز با شعب منتخب در سطح استان آماده ارائه خدمات به مشتریان هستند.
بر این اساس بانکهای ملی، مسکن، صادرات، تجارت، ملت، رفاه و سپه در این روز با تمامی شعب خود در شهر کرمانشاه و شهرستانهای استان فعال خواهند بود و خدمات بانکی را به مراجعهکنندگان ارائه میکنند.
همچنین بانک کشاورزی با چند شعبه در شهر کرمانشاه شامل مرکزی، شهید بهشتی، بلوار کشاورز، شهید رجایی، شهید واحدی، بلوار گلها، کوهساری، ایثار و آزادی فعالیت خواهد داشت. شعب این بانک در شهرستانهای اسلامآبادغرب، پاوه، سرپل ذهاب، قصرشیرین، جوانرود، دالاهو، سنقر و کلیایی، کنگاور، گیلانغرب، هرسین، ثلاث باباجانی، صحنه، ماهیدشت، میانراهان، کوزران، گهواره، دیره، قزانچی، نوسود و گودین نیز آماده خدمترسانی هستند.
در بانک قرضالحسنه مهر ایران نیز شعب بلوار طاقبستان، فردوسی، ولیعصر، آبادانی و مسکن، دولتآباد و شریعتی در شهر کرمانشاه فعال خواهند بود و در شهرستانهای کنگاور، صحنه، هرسین، اسلامآبادغرب، گیلانغرب، قصرشیرین، روانسر و جوانرود نیز خدمات ارائه میشود.
بر اساس این اطلاعیه، بانک صنعت و معدن تا پایان هفته دایر خواهد بود. همچنین بانک کارآفرین از طریق شعبه میدان فردوسی کرمانشاه خدمات ارائه میدهد و صندوق کارآفرینی امید نیز در شعب مرکزی کرمانشاه، اسلامآبادغرب، صحنه و جوانرود فعال است.
علاوه بر این بانک توسعه تعاون با سه شعبه در شهر کرمانشاه و تمامی شعب در شهرستانهای استان فعالیت خواهد داشت و پست بانک نیز با سه شعبه در مرکز استان و تمام شعب شهرستانها آماده ارائه خدمات بانکی به مراجعان است.
