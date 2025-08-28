به گزارش خبرنگار مهر به منظور تسهیل ارائه خدمات بانکی در ایام تعطیل، اسامی شعب کشیک بانکهای استان کرمانشاه در تاریخ پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
بر اساس اطلاعرسانی انجام شده، این شعب از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده خدمترسانی به مشتریان خواهند بود.
بانک ملی ایران در کرمانشاه
شعبه کرمانشاه، شعبه میدان آزادی، شعبه جوانرود، شعبه پاوه، شعبه بیستون، شعبه میدان امام صحنه، شعبه قصر شیرین، شعبه زاگرس سرپل ذهاب، شعبه اسلامآباد غرب، شعبه کرند غرب، شعبه گیلانغرب، شعبه سه راه آبادانی و مسکن، شعبه خیابان دبیر اعظم و شعبه شهرک ژاندارمری.
بانک مسکن
شعبه آیتالله کاشانی، شعبه شریعتی، شعبه فاز دو فرهنگیان (کرمانشاه)، شعبه روانسر، شعبه شهید فکوری اسلامآباد غرب و شعبه مرکزی سنقر.
بانک رفاه کارگران
شعبه ایثار، شعبه معلم و شعبه پاوه.
بانک قرضالحسنه مهر ایران
شعبه بلوار طاقبستان، شعبه میدان آزادی (کرمانشاه)، شعبه کنگاور، شعبه اسلامآباد غرب و شعبه روانسر.
بانک سپه
شعبه سعدی، شعبه الهیه (شهید دکامی) در کرمانشاه، شعبه شهدای مرصاد اسلامآباد غرب، شعبه امام خمینی کنگاور، شعبه انقلاب پاوه، شعبه جوانرود و شعبه قصرشیرین.
بانک توسعه تعاون
شعبه شهید بهشتی کرمانشاه، شعبه پاوه، شعبه هرسین، شعبه صحنه، شعبه قصرشیرین و شعبه دالاهو.
بانک ملت
شعبه بیستون، شعبه حدادعادل، شعبه شهدا، شعبه طاقبستان، شعبه گلستان و شعبه عشایر.
پست بانک ایران
شعبه مرکزی کرمانشاه، شعبه اسلامآباد غرب، شعبه جوانرود و شعبه سنقر.
بانک کشاورزی
شعبه شهید رجایی، شعبه نوبهار، شعبه کوهساری، شعبه ابوذر، شعبه ثلاث باباجانی، شعبه سنقر کلیایی، شعبه دالاهو و شعبه جوانرود.
براساس این اطلاعیه، مشتریان میتوانند برای انجام امور بانکی ضروری خود در روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ به نزدیکترین شعب کشیک بانکهای استان کرمانشاه مراجعه کنند. این فهرست شامل بانکهای اصلی فعال در استان از جمله بانک ملی، بانک مسکن، بانک رفاه، بانک قرضالحسنه مهر ایران، بانک سپه، بانک توسعه تعاون، بانک ملت، پست بانک و بانک کشاورزی است که در نقاط مختلف کرمانشاه و شهرستانهای تابعه آماده ارائه خدمات خواهند بود.
