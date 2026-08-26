به گزارش خبرنگار مهر، پروژه چهاربانده‌کردن محور سنقر ـ میانراهان (صحنه) ظهر چهارشنبه همزمان با سومین روز هفته دولت و با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و نماینده سنقر و کلیایی در مجلس به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که به نام «شهید سرلشگر محمدسعید ایزدی (حاج رمضان)» مزین شده است، به دست برادر این شهید افتتاح شد.

طول مسیر بزرگراه از بیستون تا میانراهان در شهرستان صحنه و از سنقر تا میانراهان در مجموع حدود ۲۲ کیلومتر است که چهار کیلومتر آن در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده بود و با افتتاح امروز، ۱۸ کیلومتر باقی‌مانده نیز در اختیار مردم قرار گرفت.

ارزش اجرای این پروژه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است و با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی، تسهیل عبور و مرور و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه اجرا شده است.

بهره‌برداری از این محور، گامی مهم در توسعه راه‌های ارتباطی شهرستان‌های سنقر و کلیایی و صحنه به شمار می‌رود و می‌تواند در ادامه مسیر، زمینه بهبود دسترسی و ارتباط با شهرستان هرسین را نیز فراهم کند.

محور سنقر ـ میانراهان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شرق استان کرمانشاه محسوب می‌شود و چهاربانده‌شدن آن می‌تواند موجب ارتقای سطح خدمات جاده‌ای و تسهیل تردد میان مناطق پیرامونی شود.

در آیین افتتاح این پروژه، فرمانداران سنقر و صحنه، امام جمعه سنقر، مدیرکل حوزه استاندار، مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمانشاه نیز حضور داشتند.