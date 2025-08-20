به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعرسانی صورت گرفته از سوی بانکهای عامل استان کرمانشاه، در روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، مجموعهای از شعب منتخب بهعنوان شعب کشیک تعیین شدهاند تا در بازه زمانی ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر پاسخگوی نیازهای بانکی مردم باشند. این اقدام در راستای تسهیل خدماترسانی به مشتریان و جلوگیری از وقفه در انجام امور بانکی در روزهای غیراداری انجام میگیرد.
بر اساس اعلام رسمی، لیست شعب کشیک بانکها در این روز به شرح زیر است:
بانک ملی:
شعبه کرمانشاه، شعبه میدان آزادی، شعبه روانسر، شعبه خیابان ۲۶ مرداد پاوه، شعبه خیابان مطهری کنگاور، شعبه خیابان غفاری سنقر، شعبه گیلانغرب، شعبه فرهاد قصرشیرین، شعبه خیابان طالقانی اسلامآباد غرب، شعبه گواور اسلامآباد، شعبه خیابان سیمتری دوم، شعبه میدان امام خمینی، شعبه خیابان کارگر و شعبه دادگستری.
بانک کشاورزی:
شعبه مرکزی کرمانشاه، شعبه پاوه، شعبه کنگاور، شعبه طاقبستان، شعبه ماهیدشت و شعبه میانراهان.
بانک ملت:
شعبه کنگاور، شعبه اسلامآباد، شعبه فارابی، شعبه بازار، شعبه علوم پزشکی و شعبه میدان مرکزی.
بانک تجارت:
شعبه مرکزی کرمانشاه، شعبه شهرک معلم، شعبه کارمندان، شعبه نفت، شعبه اسلامآباد غرب، شعبه قصرشیرین، شعبه پاوه و شعبه سنقر.
بانک قرضالحسنه مهر ایران:
شعبه میدان آزادی، شعبه دولتآباد، شعبه سنقر، شعبه سرپلذهاب و شعبه جوانرود.
بانک رفاه:
شعبه دیزلآباد، شعبه مدرس و شعبه کنگاور.
بانک توسعه تعاون:
شعبه مرکزی کرمانشاه، شعبه اسلامآباد غرب، شعبه سنقر، شعبه سرپلذهاب، شعبه کنگاور، شعبه گیلانغرب و شعبه جوانرود.
بانک مسکن:
شعبه طاقبستان، شعبه شهید جعفری، شعبه سیلو (شهر کرمانشاه), شعبه جوانرود، شعبه فلسطین سنقر و شعبه شهید چمران اسلامآباد غرب.
بانک سپه:
شعبه کرمانشاه، شعبه آیتالله کاشانی، شعبه شهید فلاحی اسلامآباد غرب، شعبه شهید سلیمانی کنگاور، شعبه شهید چمران پاوه، شعبه میدان مولوی جوانرود، شعبه نخلستان قصرشیرین و شعبه شهدای بازیدراز سرپلذهاب.
پست بانک:
شعبه نوبهار کرمانشاه، شعبه گیلانغرب و شعبه کنگاور.
بر اساس اعلام مسئولان بانکی، شهروندان میتوانند در صورت نیاز به انجام امور بانکی خود در روز پنجشنبه، به نزدیکترین شعب کشیک مراجعه کنند تا خدمات موردنیاز را دریافت نمایند.
