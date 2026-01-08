به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه صادر شده و برنامهریزیهای صورت گرفته جهت تداوم خدمترسانی شبکه بانکی به شهروندان و فعالان اقتصادی در روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴، لیست شعب کشیک بانکهای مختلف در سطح استان کرمانشاه مشخص شد. طبق این برنامه تمامی شعب یاد شده موظف هستند از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر نسبت به ارائه خدمات بانکی به مشتریان اقدام نمایند.
شعب فعال بانک ملی ایران
بر اساس این گزارش، در بانک ملی ایران شعب مستقر در شهر کرمانشاه شامل شعبه مرکزی کرمانشاه، میدان آزادی، خیابان سعدی، میدان جهاد، بلوار شهید شیرودی و میدان مرکزی ۲۲ بهمن آماده خدمترسانی هستند. همچنین در شهرستانهای تابعه نیز شعب پاوه، جوانرود، سنقر کلیایی (شعبه آیتالله غفاری)، اسلامآباد غرب (شعبه شهید حداد عادل)، سرپلذهاب، قصرشیرین و دو شعبه در شهرستان کنگاور (شعبه مرکزی و شعبه شهید مطهری) به عنوان شعب کشیک تعیین شدهاند.
وضعیت شعب بانک سپه
بانک سپه با تعداد قابل توجهی از شعب در سطح استان در این روز فعال خواهد بود. در شهر کرمانشاه شعب پزشکان، هفده شهریور، استاد شهریار، امام خمینی (ره)، ایستگاه کارگران، تعاون (آزادگان)، شهدا، آیتالله نجومی، آزادی، آیتالله اشرفی اصفهانی و شعبه میدان مرکزی باز خواهند بود.
در سایر شهرستانها نیز شعب شهدای مرصاد در اسلامآباد غرب، انقلاب در پاوه، میدان مولوی در جوانرود، روانسر، سرپلذهاب، سنقر کلیایی، صحنه، نخلستان قصرشیرین، دالاهو، شهید سلیمانی در کنگاور، گیلانغرب و هرسین دایر هستند.
بانکهای تخصصی (مسکن، کشاورزی و توسعه تعاون)
مشتریان بانک مسکن میتوانند جهت انجام امور بانکی خود در شهر کرمانشاه به شعب مرکزی، شهرک دادگستری، شهید مصطفی امامی و پردیس مراجعه کنند. در شهرستانها نیز شعب مرکزی اسلامآباد غرب و کنگاور فعال میباشند.
در بانک کشاورزی شعب بلوار کشاورز، طاق بستان، ایثار و ابوذر در شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای قصرشیرین، اسلامآباد غرب، کوزران، میانراهان، باینگان، گهواره و گودین آماده پاسخگویی به مراجعین هستند.
همچنین بانک توسعه تعاون در چهار نقطه شامل شعبه مرکزی کرمانشاه، اسلامآباد غرب، پاوه و گیلانغرب دارای کشیک فعال است.
شعب فعال بانک تجارت و صادرات
در بانک تجارت، شعب بازار، مسکن، دیزلآباد، شهید رجایی، ابوذر، طالقانی و شهر صنعتی در محدوده شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای هرسین، سرپلذهاب و سنقر کلیایی جزو لیست کشیک اعلام شدهاند.
برای بانک صادرات نیز شعبه الهیه در شهر کرمانشاه به همراه شعب شهرستانهای صحنه و کرند غرب جهت ارائه خدمات در نظر گرفته شدهاند.
سایر بانکها (رفاه، ملت، پستبانک و مهر ایران)
طبق لیست اعلامی، بانک رفاه کارگران با شعب مرکزی، گلستان و شهید جعفری در کرمانشاه و شعب شهرستانهای جوانرود، صحنه و سرپلذهاب فعال خواهد بود.
در بانک ملت شعب مسکن و فردوسی در مرکز استان و شعب جوانرود و صحنه در شهرستانها دایر هستند.
پست بانک نیز در شعبه مرکزی کرمانشاه و شهرستانهای صحنه، جوانرود و گیلانغرب به مشتریان خدمات ارائه میدهد.
نهایتاً در بانک قرضالحسنه مهر ایران، شعب شریعتی، بلوار آبادانی مسکن و دولتآباد در شهر کرمانشاه و شعب شهرستانهای سنقر، سرپلذهاب و جوانرود از ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر پذیرای مراجعین خواهند بود.
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