به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی شبکه بانکی، شعب کشیک تعدادی از بانک‌ها در استان کرمانشاه روز شنبه ۲۳ اسفند برای ارائه خدمات به مردم فعال خواهند بود.

طبق این اطلاعیه، در بانک ملی ایران شعب آزادی، کارگشایی، عشایر، خیام، شهید محمد منتظری، گلایول، کارگر، بلوار شهید بهشتی، کاشانی، میدان امام خمینی، گلستان، تعاون، جهاد، سه راه حافظیه، مصطفی امامی، شهید شیرودی، میدان فاطمیه، شهید جعفری و بسیج در شهر کرمانشاه به عنوان شعب کشیک تعیین شده‌اند و در شهرستان‌ها نیز شعب حدادعادل و طالقانی اسلام‌آبادغرب، سنقرکلیایی، گیلانغرب، جوانرود، روانسر، نودشه، باینگان، ثلاث باباجانی، نوسود، بیستون، کوزران، گواور، کرند، گهواره، ریجاب، ماهیدشت، پاوه، سرپل ذهاب، قصرشیرین، هرسین، صحنه و کنگاور فعال خواهند بود.

بر اساس این گزارش، در پست بانک سه شعبه در شهر کرمانشاه و همچنین تمامی شعب این بانک در شهرستان‌های استان خدمات ارائه می‌کنند. همچنین در بانک ملت شعب بازار، مطهری، فردوسی، جمهوری، بسیج، شهدا، میدان امام حسین (ع)، علوم پزشکی، ۲۲ بهمن، طاق بستان، آزادی، مسکن و مرکزی در کرمانشاه و شعب شهید چمران اسلام‌آبادغرب، جوانرود، گیلانغرب، قصرشیرین، بیستون، سیمانغرب، سنقرکلیایی و سرپل ذهاب در شهرستان‌ها کشیک خواهند بود.

در بانک صادرات ایران نیز شعب نواب صفوی، شهدا، میدان آیت‌الله کاشانی، فرهنگیان فاز ۲، چهل و پنج متری آل‌آقا، بسیج، میدان شهید رجایی، الهیه، نوبهار، اسلامیه، خیابان ابوذر و فردوسی در شهر کرمانشاه فعال بوده و شعب این بانک در تمامی شهرستان‌های استان نیز خدمات ارائه خواهند داد.

همچنین تمامی شعب بانک توسعه تعاون در استان فعال خواهند بود و در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز شعب بلوار طاق بستان، ولیعصر، مسکن، دولت‌آباد و شریعتی در کرمانشاه و شعب کنگاور، صحنه، هرسین، اسلام‌آبادغرب، گیلانغرب، قصرشیرین، جوانرود و روانسر در شهرستان‌ها کشیک هستند.

طبق اعلام انجام شده، شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات، شعبه فردوسی بانک کارآفرین، صندوق کارآفرینی امید در شعب مرکزی کرمانشاه، ثلاث باباجانی و هرسین و همچنین شعب بانک کشاورزی در کرمانشاه شامل مرکزی، شهید بهشتی، بلوار کشاورز، شهید رجایی، ابوذر، چهارراه مدرس، چهارراه نوبهار، سه راه شریعتی، قلعه محمدحسن خان، طاق بستان، فارسینج و گلستان نیز در این روز فعال خواهند بود و در شهرستان‌ها نیز شعب این بانک خدمات ارائه می‌کنند.

در بانک رفاه کارگران نیز شعب مرکزی، معلم، کاشانی، بلوار، ایثار و نوبهار در کرمانشاه و شعب قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب، اسلام‌آبادغرب، پاوه، روانسر، جوانرود، هرسین، صحنه، سنقرکلیایی و کنگاور کشیک هستند.

بر اساس این گزارش، شعب بانک توسعه تعاون در شهر کرمانشاه شامل مرکزی، شهدای مرصاد، شهید بهشتی و آیت‌الله کاشانی و در شهرستان‌ها نیز شعب صحنه، کنگاور، سنقرکلیایی، هرسین، پاوه، جوانرود، گیلانغرب، اسلام‌آبادغرب، کرند، قصرشیرین و سرپل ذهاب فعال خواهند بود.

همچنین در بانک مسکن شعب شهید رجایی، استاد مطهری، بازار، ۲۲ بهمن، شهید طباطبایی‌نژاد، هفده شهریور، شهدای کارگر، ایستگاه کارگران، فرهنگیان، آبادانی و مسکن، بوستان و استاد شهریار در شهر کرمانشاه و شعب شهید منتظری اسلام‌آبادغرب، شهید حیدرخسروی‌پور و آیت‌الله عراقی در کنگاور، شهید چمران پاوه، میراحمد سرپل ذهاب، میدان سپاه سنقر، امام خمینی هرسین، جوانرود، روانسر، شهید شمشادیان صحنه، قصرشیرین و گیلانغرب خدمات ارائه خواهند داد.

در اطلاعیه منتشر شده همچنین آمده است که شعب بانک صنعت و معدن نیز تا پایان هفته دایر بوده و به ارائه خدمات بانکی به مراجعان می‌پردازند.