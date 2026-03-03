به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید باقری بنابی صبح سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه در آئین گرامیداشت قائد امت، رهبر معظم انقلاب اسلامی، این الله العظمی شهید خامنه‌ای در مصلای اعظم امام خمینی(ره) تبریز اظهار کرد: ما امروز داغدار کسی هستیم که هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند این ضایعه را جبران کند فقط خداوند باید به ما نظر کند تا این داغ بزرگ را تحمل کنیم.

وی ادامه داد: ما همیشه می‌گفتیم امام زمان عج غایب هست ولی نایب امام زمان کنار ما است. اما اکنون نایب امام زمان را از دست داده‌ایم. امام زمان عج قدردان ملت ایران است که با این حرکت‌های انقلابی و تجمع‌های حماسی در مقابل دشمنان ایستاده‌ایم.

حجت الاسلام و المسلمین باقری بنابی تاکید کرد: رهبر شهید ما بزرگ مردی بود که یک تنه در مقابل کل دنیا ایستاد و کشور را رهبری کرد و اکنون ایران را به مرحله‌ای از اقتدار رسانده که امریکا، اسرائیل به همراهی برخی کشورهای اروپایی و منافقین و وطن‌فروشان توانایی مقابله با ما را ندارند.

وی افزود: ما همواره می‌بینبم که در هر کجای دنیا بوی جنگ می‌آید، مردم به فروشگاه‌ها می‌ریزند و ان‌ها را خالی می‌کنند ولی در کشور ما اینگونه نیست. اما مشکلات معیشتی وجود دارد که مسئولان امر و خیّرین باید در این شرایط سخت، در کنار مردم باشند.

استاد ‌حوزه‌های علمیه استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با قبل از انقلاب، گفت: ما نباید نمک‌نشناس باشیم و باید قدردان ۳۷ سال رهبری داهیانه رهبر شهیدمان باشیم و نگاه کنیم که ایران قبل از انقلاب کجا بود و چه داشت و اکنون در کجا قرار دارد و ایران تحت مدیریت شهید خامنه‌ای همیشه زنده است.

وی با تقدیر از رشادت‌های نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، نیروی انتظامی و بسیجیان دلاور خاطرنشان کرد: اکنون وظیفه ما این است که در مساجد، خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهرها حاضر باشیم و جهاد ما نیز این حضور در مساجد و خیابان‌ها است.

حجت الاسلام و المسلمین باقری بنابی با انتقاد از حکومت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، اقتدار نظامی جمهوری اسلامی را مثال‌زدنی و بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: ما هیچ انتظاری از حاکمان کشورهای عربی نداریم و ان‌ها اگر غیرت داشتند، بجای توجیه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، با ما همکاری می‌کردند. اما خوشبختانه و در سایه زحمات و رهبری امام شهید مان، ما اکنون در شرایطی هستیم که هیچ نیازی به کمک این دولت‌ها نداریم، در حالیکه در زمان هشت سال دفاع مقدس، از لیبی و کره ‌شمالی موشک درخواست می‌کردیم.

وی ادامه داد: دشمن گمان می‌کرد با به شهادت رساندن امام خامنه‌ای، می‌تواند کشور ما را نابود کند اما اکنون می‌بینبم اتحاد ملت بیشتر از قبل شده و در همه جای دنیا، از غیرت و شجاعت ایرانیان حرف می‌زنند.

حجت الاسلام و المسلمین باقری بنابی در خاتمه ضمن قدردانی از بصیرت مردم انقلابی، بر توسل به امام زمان عج تاکید کرد و افزود: درست است که براساس آیات قرآن ما همواره باید توان و قدرت نظامی خود را افزایش دهیم اما یادمان نرود که نباید تنها به سلاح‌های خود غره شویم و باید توسل به امام زمان عج را سرلوحه کار خود قرار دهیم و از ولی عصر عج بخواهیم نصرت الهی را نصیب ما بگرداند.

براساس این گزارش، قرائت قران کریم، عزاداری و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت از دیگر بخش‌های این آئین بود.