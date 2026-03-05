مریم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره‌ منبع آرامش معنوی اظهار کرد: ریشه اصلی آرامش معنوی انسان در سختی‌ها، ایمان است که دیگر عوامل را نیز در سایه خویش دارد. برای اتصال مؤمنین به این منبع حقیقی، باید بر تأسّی به الگوهای رفتاری و عینی و اتصال روحی دائم با پروردگار متعال و عمل کردن به آنچه که از سوی بزرگان رسیده تأکید کرد.

وی گفت: مصادیق عبادی دینداری مانند ذکر، دعا، نماز، روزه و حج، و مصادیق اخلاقی چون توبه، توکل، امید، صبر و انس با قرآن، همگی زمینه‌ساز آرامش فردی و اجتماعی هستند. همچنین عفت و پاکدامنی، دوستی با نیکان و دلداری دادن از مصادیق اجتماعی ایمان و بسترساز آرامش روح و روان فرد و جامعه می‌باشند.

وی ادامه داد: در شرایط جنگ و ناامنی، تبیین صبر بسیار حائز اهمیت است؛ صبر، نیرویی است کنشگر و پویا که انسان را در برابر آنچه ناخوشایند اوست، توانمند می‌سازد. صبر فقط به معنای درون‌ریزی غم‌ها نیست؛ بلکه یعنی مقاومت در برابر ضربه های حوادث (بخصوص ضربه های اوّلیه) و مهارت در کاهش فشارهای روانی به منظور یافتن راه مقابله صحیح است.

یوسفی گفت: فرد صبور نه به جنگ بی حاصل برمی خیزد و نه زمینگیر می شود؛ بلکه با مقاومت، واقعیت ها را می پذیرد و به مدیریت موقعیت ناخوشایند می پردازد. لذا انسان صبور یک انسان کنشگر است.

این استاد حوزه و دانشگاه راجع به انتقال مفاهیم دینی به کودکان عنوان کرد: آنچه باید به آن توجه داشت این است که درک کودک از مفاهیم دینی با بزرگسالان یکسان نیست. استفاده از روش تمثیل، قصه‌گویی و روش‌های نمایشی در انتقال مفاهیمی چون توکل و امید به کودکان بسیار اثربخش خواهد بود.

وی گفت: عملکرد والدین در مقابله با توکل و امید داشتن خیلی مهم است، زیرا کودکان قبل از یادگیری تئوری، از طریق مشاهده می‌فهمند و تحلیل می‌کنند. پس در همه مراحل باید قبل از آنکه گوینده خوبی باشیم، یک عامل ماهر باشیم.

وی گفت: در منابع اسلامی، درمان همه دردها در توجه به قدرت مطلق الهی است. در شرایط حساس جنگی، عمل به دستورالعمل معنوی سیدالشهدا (ع)؛ مداومت بر قرائت سوره فتح، دعای توسل و دعای ۱۴ صحیفه سجادیه در اولویت است. ایمان داشته باشیم که هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ و بدانیم أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ به دنبال خود خواهد داشت.

یوسفی راجع به مسئولیت عالمان در زمان بحران عنوان کرد: در کنار تبیین معارف دینی، حفظ و تقویت انقلاب و نظام اسلامی یکی از مهم‌ترین وظایف روحانیون است.

وی در پایان گفت: شاخص اصلی ایران‌دوستی، امیدآفرینی است؛ اگر یأس‌آفرینی کنید، ایران‌دوست نیستید. شاخص عمده‌ی ایران‌ستیزی، یأس‌آفرینی، امیدسوزی، القای ناتوانی و القای بن‌بست است. عالمان باید امیدآفرینی کنند. امروز رسالت زینبی بردوش ماست و در منزل‌گاه‌های مختلف، روایت‌گری و تبیین مهم‌ترین وظیفه ماست.