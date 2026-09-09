به گزارش خبرنگار مهر، روزهای اول جنگ بود و داغ شهادت رهبر شهید بر دل‌ها سنگینی کرد.

مردم بیرجند نیز با چشم های اشک بار راه را چون همه ایرانیان با هم بودن و سوگ و شور و حماسه دسته جمعی دیدند. با هم رجز خواندند، شعار دادند و حماسه آفریدند.

آن هایی که به تجمعات میدان شهید رئیسی می‌رفتند هرشب طلبه جوانی را می دیدند که با دعوت مردم به ختم جمعی قرآن به یاد رهبر شهید مرهمی بر دل آنان می گذاشت.

این طلبه پرشور و میدان دار حجت‌الاسلام حسن مردادی است از همان روزهای نخست تجمعات حضور داشت و تا به امروز ادامه داشته است.

حجت الاسلام حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر حضور مردم را فرصتی برای ادای دین به شهید و مقابله با توطئه‌های دشمن دانست و روایتش از میدان، روایتی از همدلی مردمی است که تفاوت‌ها را کنار گذاشتند و پای یک هدف مشترک ایستادند.

وی اظهار کرد: داغ شهادت رهبر شهیدمان آن‌قدر سنگین بود که بیش از هر چیز احساس کردم در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌ام و باید جدی‌تر از گذشته در میدان حضور داشته باشم.

وی افزود: وقتی حضور گسترده مردم را دیدم و مشاهده کردم که مردم عادی برای خونخواهی شهید خود و مقابله با جریان‌های اغتشاشگر و توطئه‌های دشمن پای کار آمده‌اند، احساس کردم که حداقل نباید کم بگذارم و باید در میدان حضور داشته باشم و هر کاری از دستم برمی‌آید برای اثرگذاری انجام دهم.

مرادی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در میدان گفت: در کنار حضور مردم و فعالیت موکب‌ها و غرفه‌های مختلف، احساس کردیم جای ارتباط جدی‌تر با قرآن، به عنوان نسخه هدایتگر انسان، خالی است و به همین دلیل برنامه قرائت قرآن را دنبال کردیم.

وی ادامه داد: ما داغدار شهادت رهبر شهیدمان و دیگر شهدای عزیز کشور بودیم و به این فکر کردیم که برای شادی روح شهدا چه کاری می‌توان انجام داد.

طلبه بیرجندی تصریح کرد: ختم و قرائت قرآن یکی از بهترین کارهایی بود که به ذهنمان رسید.

مرادی گفت: تلاش کردیم قرائت قرآن تنها به خواندن چند صفحه محدود نشود و مردم در همان چند دقیقه‌ای که یک یا دو صفحه قرآن می‌خوانند، ترجمه و مفهوم آیات را نیز مورد توجه قرار دهند تا این حضور اثر معرفتی بیشتری داشته باشد.

همدلی مردم؛ از تفاوت‌های ظاهری و اعتقادی تا یک هدف مشترک

این فعال فرهنگی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اتفاقات این مدت، مشاهده همدلی میان اقشار مختلف مردم بود، اظهار کرد: از همان شب‌های نخست افرادی با ظاهر، سن و دیدگاه‌های اعتقادی متفاوت در میدان حاضر می‌شدند، اما همه بر سر یک موضوع مشترک کنار یکدیگر ایستاده بودند.

وی افزود: حتی در برنامه‌های قرآنی، با اقشار مختلف مردم آشنا شدیم و به بهانه قرآن خواندن، ارتباط‌های صمیمی و همدلانه‌ای شکل گرفت که شاید در شرایط عادی امکان آن وجود نداشت.

مرادی خاطرنشان کرد: بعضی افراد هر شب در میدان حاضر بودند و حتی از مناطق مختلف برای حضور در اینجا می‌آمدند. وقتی این صحنه‌ها را می‌بینم، با خودم می‌گویم یک طلبه چرا باید در انجام وظیفه کم بگذارد؟

مردم مطالبه دارند؛ مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند

وی با انتقاد از کم توجهی به برخی برخی مطالبات مردم گفت: مردم مطالباتی دارند که باید شنیده شود.

طلبه خراسان جنوبی افزود: مردم مطالبه دارند و مسئولان باید بدانند که جایگاهشان را از مردم گرفته‌اند و وظیفه‌شان خدمت به مردم است.

مرادی افزود: چیزی که من را اذیت می‌کند این است که وقتی با مردم صحبت می‌کنم، می‌بینم برخی مطالبات و فریادهای آنها به هر شکلی به گوش مسئولان نمی‌رسد. این موضوع واقعاً انسان را ناراحت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ حضور مردم در میدان گفت: نباید میدان را خالی کنیم؛ چراکه دشمن زخمی است و تلاش می‌کند با کاهش حضور مردم و ایجاد فاصله، زمینه را برای آسیب‌های جدید فراهم کند.

مرادی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد و فرهنگ گفت: ما توقع انجام کارهای غیرممکن نداریم، اما جایی که مسئول می‌تواند اقدامی انجام دهد، نباید از مسئولیت خود فرار کند.

طلبه اهل خراسان جنوبی گفت: اگر مسئولی توان انجام کاری را ندارد، توقعی از او نیست؛ اما جایی که قانون وظیفه‌ای را بر عهده مسئول گذاشته است، باید همان حداقل وظیفه قانونی انجام شود.

مرادی بیان کرد: غیر ایام محرم که برنامه تبلیغ در روستاها داشتم و خدمتگزاری در اربعین، سایر شب‌ها از ابتدای جنگ در میدان اجتماعات شهید رئیسی حضور داشتم.

وی گفت: حتی دورهمی های فامیلی و صله رحم و مهمان داریمان را هم به این مکان منتقل کردم.