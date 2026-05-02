تاکید شورای فرهنگ عمومی بناب بر استمرار تجمعات میدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدباقر سیدی روز شنبه در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با بیان اینکه «مهم‌ترین موضوع روز، بحث تجمعات میدانی است»، گفت: نخستین مطالبه جدی مردم، حضور پررنگ مدیران و کارکنان ادارات در این برنامه‌هاست؛ زیرا حضور مدیران موجب قوت قلب مردم خواهد شد. وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در پیام‌های خود بر موضوع تجمعات تأکید دارند و تقویت، تعمیق و استمرار آن باید در اولویت نخست قرار گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان همچنین بر ضرورت اهتمام مسئولان برای حضور منظم در جلسات شورا و عملیاتی شدن مصوبات تأکید کرد و گفت: اجرای مصوبات باید قابل ارزیابی باشد تا به کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی کمک کند.

امام جمعه بناب در ادامه کاهش ازدواج و زاد و ولد را از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین تهدیدات کشور دانست و بر کاهش بروکراسی در پرداخت وام‌های ازدواج تأکید کرد؛ همچنین تسریع در پرداخت وام‌های ازدواج و حمایت از فرزندآوری را ضروری خواند.

وی همچنین با تقدیر از حضور حماسی مردم بناب در تجمعات شبانه، نقش این حضور را در عقب‌نشینی دشمن از مواضع خود مؤثر دانست.

حبیب صدقی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب نیز گزارشی از عملکرد یک‌ساله ارائه داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، شورای فرهنگ عمومی شهرستان ۴۳ مصوبه داشته که ۱۷ مورد آن اقدام، ۱۲ مورد در حال اجرا و ۲۴ مورد عملیاتی نشده است و از طریق کمیته‌های تخصصی، پیگیری اجرایی شدن مصوبات در دستور کار قرار دارد.