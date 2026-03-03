به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر سرباز شهید «افشین اسکندری» از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از وطن، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در نسیم‌شهر برگزار شد.

آیین تشییع پیکر مطهر شهید والامقام افشین اسکندری پیش از ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام سید حسینی امام جمعه نسیم‌شهر و حسین نصراله مدیرکل بنیاد شهید، امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران و جمعی از آحاد مردم برگزار شد.

این مراسم معنوی در آستان مقدس امامزاده حسن (ع) نسیم‌شهر برگزار و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای انقلابی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، پیکر مطهر این سرباز وطن را تا محل تدفین بدرقه کردند.

حاضران در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر تداوم راه شهیدان در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کردند.