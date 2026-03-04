به گزارش خبرنگار مهر، بورس امارات در شرایط عادی باید روز دوشنبه و پس از تعطیلات پایان هفته باز می شد اما نهاد ناظر بازار سرمایه در این کشور تصمیم گرفت به خاطر جلوگیری از ریزش و شاید آرام تر شدن فضا در خاورمیانه و اطراف این کشور چند روز بورس امارات را ببندد.

در حالی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بورس امارات بسته بود امروز بازگشایی شد و بازار سهام این کشور در همان ساعات اولیه ۵ درصد ریخت.

بر همین اساس شاخص بازار سرمایه امارات از محدوده ۶۵۵۰ واحد هم اکنون به ۶۲۰۰ واحد عقب نشینی کرده است.

به نظر می رسد ریزش در بازار بورس امارات به دلیل گسترش نگرانی ها نسبت به تبعات ادامه جنگ بین ایران عزیزمان با آمریکا و اسرائیل بر اقتصاد شکننده این شیخ نشین جنوبی کشورمان است.

فرار سرمایه، آسیب دیدن برخی حوزه های اقتصادی، بسته شدن تنگه هرمز و متعاقبا عدم امکان صادرات نفت برای امارات در کنار نام امن شدن این کشور برای سرمایه‌گذاران برخی کشورها به خصوص شهروندان آمریکایی از جمله مهم‌ترین دلایل سرخ شدن امروز بورس امارات بود.