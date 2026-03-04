به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز چهاردهم طرح زندگی با آیه‌ها با محوریت مفهوم آیه ۱۲۷ سوره نحل (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.صبر با تکیه بر خدا، آرامش در دل طوفان‌ها

۲.آینده از آن بندگان خدا

۳.قرآن، چراغ راه ما

۴.آمادگی کامل در برابر دشمن

برندگان مسابقه روز سیزدهم زندگی با آیه‌ها در استان مرکزی

۱. مرضیه ساعدی اراک

۲.اعظم رحیمی دلیجان

۳. شایان شاهپوری دلیجان

۴. سعید حسنی زرندیه

۵. داوود بخشی اراک

۶. محمدرضا افسرالدین ساوه

۷. مژگان رحیمی ساوه

۸.سودابه مجیدی فیجانی اراک

۹.‌فائزه کاظمی تفرش

۱۰. زهرا کیانفر اراک

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد