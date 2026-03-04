به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، امروز چهارشنبه با عبدالله بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر امور خارجه چین در این رایزنی تلفنی گفت که خط قرمز حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌ ها نباید زیر پا گذاشته شود.

این در حالیست که علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی پیشتر اعلام کرد: مدرسه دخترانه عصمت ارومیه در اثر اصابت موشک های آمریکایی- اسراییلی مورد هدف قرار گرفت و تخریب شد. خوشبختانه این حمله جنایتکارانه صهیونیستی هیچ تلفات جانی نداشت. حمله به مدارس، مراکز آموزشی، درمانی و مسکونی نشانگر اوج وحشی گری و کینه دشمنان از ملت ایران است؛ متاسفانه این مدرسه دخترانه‌ هم اکنون غیر قابل استفاده شده است.

از سوی دیگر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ساعاتی پیش تاکید کرد: سکوت ننگین و شرم آور کشورهای غربی در برابر قربانی شدن بیش از ۱۶۰ دانش آموز دختر ایرانی چهره واقعی غرب را نشان می دهد. به وضوح کامل، با آگاهی نسبت به انتخاب هدف، آنها ۱۶۰ دختر کوچک را هدف قرار دادند. نه وزارت خارجه آمریکا، نه انگلیس و نه کاخ الیزه و نه هیچ کدام از نهادهای دولتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان حتی یک کلمه تأسف آمیز نیز نگفتند. تمام اقدامات غرب طی سه دهه گذشته برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و براندازی نظام ها و غارت منابع آنها بوده است. متأسفانه این وضعیت به صورت بی سابقه ای غم انگیز است.