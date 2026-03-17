محورهای رایزنی رئیس امارات با شاه اردن درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وام، محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات با عبدالله دوم، پادشاه اردن رایزنی کرد و دو طرف در جریان این دیدار به بررسی تحولات منطقه‌ای و تنش نظامی در منطقه پرداختند.

محمد بن زاید و عبدالله دوم درباره حملات علیه کشورهای منطقه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و آن را نقض حاکمیت کشورها و احکام و قوانین بین‌المللی دانستند که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.

دو طرف علاوه‌بر بررسی تحولات منطقه در سایه تشدید تنش نظامی و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه، بر لزوم توقف عملیات‌های نظامی و روی آوردن به گفت‌وگو و راه حل‌های دیپلماتیک و نیز تقویت همکاری دوجانبه میان امارات و اردن تأکید کردند.

رئیس امارات و پادشاه اردن همچنین بر ضرورت توقف فوری عملیات نظامی و انجام گفت‌وگوی جدی و دستیابی به راه‌ حل‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل منطقه جهت حفظ امنیت و ممانعت از ایجاد تنش‌ها و بحران‌های بیشتر تأکید کردند.