چهارمین رزمایش «سپر شاهین» میان چین و امارات

به گزارش خبرکزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت دفاع چین، وزارت دفاع چین امروز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی چین و امارات رزمایش مشترک «سپر شاهین ۲۰۲۶» (Falcon Shield ۲۰۲۶) را در شهر «هوتان» واقع در منطقه خودمختار سین‌کیانگ در شمال غربی چین برگزار خواهند کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که رزمایش مذکور قرار است از اواخر ماه اوت تا اواسط ماه سپتامبر برگزار شود و شامل شبیه‌ سازی‌ های فرماندهی، آموزش‌ های پروازی و تمرینات عملیاتی با حضور نیروهای واقعی در قالب آرایش‌ های ترکیبی خواهد بود.

این رزمایش مشترک که چهارمین دور از مجموعه رزمایش‌های «سپر شاهین» محسوب می‌شود، با هدف ارتقای توانمندی‌ های تاکتیکی یگان‌ های شرکت‌ کننده و تعمیق روابط و همکاری‌ های عملی میان نیروهای نظامی دو کشور رسانه ای شده است.