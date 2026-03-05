حمله تند تاجر اماراتی به ترامپ: حق نداشتی به خاورمیانه حمله کنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی 21، خلف الحبتور میلیاردر و تاجر اماراتی با اشاره به اعلام جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، انتقادات تندی را متوجه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا کرد و در پستی خطاب به او پرسید: چه کسی به شما اجازه داد منطقه ما را وارد جنگ با ایران کنید؟ بر چه اساسی این تصمیم خطرناک را گرفتید؟

الحبتور در پیام خود آورده است که منطقه بهای تصمیماتی را می‌پردازد که عواقب آنها سنجیده نشده است. وی افزود: آیا قبل از فشار دادن ماشه، خسارات جانبی را محاسبه کردید؟ آیا فکر کردید که اولین کسانی که از این جنگ آسیب می‌بینند، کشورهای منطقه هستند؟ وی همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا این تصمیم، تصمیمی صرفا آمریکایی بوده یا در نتیجه فشارهای نتانیاهو و کابینه اسرائیل اتخاذ شده است؟ چه کسی به شما اجازه داد منطقه ما را به میدان جنگ تبدیل کنید؟

این تاجر اماراتی در ادامه به انتقاد از ابتکار شورای صلح که ترامپ آن را راه‌اندازی کرده بود، پرداخت و گفت که هنوز جوهر آن وعده‌ها خشک نشده بود که همه خود را در برابر یک خطر نظامی قریب‌الوقوع دیدند.

الحبتور به تناقض بین وعده‌های انتخاباتی ترامپ و واقعیت کنونی او اشاره کرد و گفت که رئیس‌جمهور آمریکا در هفت کشور از جمله سومالی، یمن، ایران و ونزوئلا درگیر نظامی شده است و در سال اول ریاست‌جمهوری خود بیش از 658 حمله هوایی انجام داده است که این تعداد از کل حملات دوره بایدن بیشتر است.