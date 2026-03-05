به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد که بر اساس اطلاعیه شماره یک کمیته بحران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمامی کلاس‌ها و برنامه‌های آموزش حضوری و آزمون‌های دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران، به جز کارورزان و دستیاران پزشکی و دانشجویان کارآموزی در عرصه پرستاری، اتاق‌عمل و هوشبری تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار نمی‌شود.

بر این اساس؛ تصمیم نهایی آموزش دانشگاه اوایل هفته آینده گرفته خواهد شد و درصورت هر تغییری در روند اطلاع‌رسانی خواهد شد.