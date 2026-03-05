به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی مورد حمله قرار گرفته و بخش اعظم آن تخریب شده است.

پس از این حمله ددمنشانه از سوی رژیم صهیونیست و آمریکا، کمپ تیم‌های ملی کشتی دوباره تخریب شد.

پیش از این در روزهای آغازین حمله وحشیانه به خاک ایران، کمپ تیم‌های ملی و فدراسیون کشتی تخریب شده بودند و حالا دوباره در ادامه این حمله وحشیانه به آن منطقه، باز هم کمپ کشتی تخریب شده است.

در حمله امروز به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، قسمت پارکینگ فدراسیون کشتی تا حدود زیادی تخریب شده و در کمپ نیز شاهد تخریب های جدیدی هستیم.

شیشه‌های دو خانه کشتی کمپ کامل فرو ریخته شده است. یکی دو ساختمان اطراف خانه کشتی شهید هادی و شهید صدرزاده نیز تخریب شده است.

همچنین رستوران و بخش های دیگری از کمپ کشتی باز هم خرابی‌های جدیدی را متحمل شده است.