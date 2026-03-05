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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

حسین دارابی: برکت خون شهدا جهان را جای زیباتری خواهد کرد

حسین دارابی: برکت خون شهدا جهان را جای زیباتری خواهد کرد

حسین دارابی کارگردان سینما در یادداشتی نوشت که به برکت خون شهدا جهان جای زیباتری برای زندگی مردم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دارابی کارگردان سینما یادداشتی درباره شهدای حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی نوشت.

در متن یادداشت وی آمده است:

«این دنیا پر است از لکه های آلوده و کثیف. این لکه های برهم زننده زیبایی ها، گاه آنقدر متعفن و بد بو هستند که تحمل آن ناممکن و گاه آنقدر غلیظ و متراکم که سد تابش کوچکترین شعاع نوری می شوند.

در روزگار ما این لکه های آلوده، جهان را به جهانی تاریک، متعفن و زشت بدل کرده که حتی نفس کشیدن را هم سخت کرده و برای آزادگان عالم چاره ای نیست جز شستن و پاک کردن آنها تا زیبایی های زندگی دوباره به انسانها بازگردانده شود.

برای پاک کردن و خلاص شدن از شر این زواید نیاز به حلال و شوینده هست. هرچه لک ها لجن تر و غلیظ تر، شوینده پاک تر و خالص تر باید باشد.

برای پاک کردن لکه ی سیاه، متعفن ،غلیظ و متراکمی چون اسرائیل و به وجود آورندگانش، خون پاک مجاهدان مخلصی همچون عزیز دلمان، آقا و امام دلسوزمان آیت الله خامنه ای و سربازانش نیاز بود.

به زودی خواهیم دید جهان به برکت این خونهای پاک و مطهر جای زیبا تر و نورانی تری برای زندگی انسانها خواهد شد. انشاءالله»

کد مطلب 6766245

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