به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شفاه تهیه کننده سینما در یادداشتی درباره این روزهای وطن و ریخته شدن خون «عزیزتر از جان» مردم نوشت.

در متن یادداشت وی آمده است:

مرسوم است که در هر جنگی تحلیل‌گران و کارشناسان نظامی، دلایل مختلفی را برای توضیح دلایل برتری یک جبهه و ضعف جبهه دیگر بیان می‌کنند. همه آن دلایل البته در جای خود قابل اعتنا و تامل است.

اما واقعیت آن است که مهمترین علت پیروزی یک ملت در هر نبرد را «اراده» آن ملت است که می‌سازد.

اراده است که خستگی ناپذیری می‌آورد و از انسان‌ها کوه‌هایی نستوه می‌سازد که با هیچ عامل رعب آوری دیگر نمی‌ترسند و ایمان‌هایشان فرو نمی‌ریزد.

و این چیزی است که امروز در ملت ما جاری شده است.

و البته ما این اراده را مدیون لطف خدا و حماقت دشمنان‌مان هستیم‌.

مدیون اویی هستیم که با حماقت مثال زدنی‌اش پیش از آغاز واقعی نبرد، چیزی عزیزتر از جان را از ما گرفت تا ما دیگر چیزی نداشته باشیم که نگران از دست رفتن آن باشیم.

حالا دیگر بهانه‌ای برای تردید در بذل جان‌مان نداریم. مایی که عزیزتر از جان‌مان را از دست داده‌ایم.

دشمن اشتباه کرد و با اشتباه او اراده ای در ما شکل گرفته که می‌توانیم این نبرد را تا پایان ادامه دهیم با همه دردها و رنج‌هایی که دارد و ما دیگر هیچ‌کدام را احساس نمی‌کنیم.

دشمن اشتباه کرد که خون امام‌ عزیزمان را بر زمین ریخت و ما به او درسی خواهیم داد که یادش بماند هرگز و پس از این، در هیچ نبردی نباید چیزی «عزیز تر از جان» را از هیچ‌ ملتی گرفت.