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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

رضا کیانیان: کشتن کودکان نقض قوانین جنگ است

رضا کیانیان: کشتن کودکان نقض قوانین جنگ است

رضا کیانیان بازیگر سینما و تئاتر با اشاره به حمله به کشورمان کشتن کودکان را نقض قوانین جنگ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان بازیگر سینما و تئاتر در فضای مجازی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه کشورمان مطلبی درباره کشتن بچه‌ها در جنگ نوشت.

یادداشت او بدین شرح است:

«حقوق کودکان در جنگ یکی از موضوعات مهم در حقوق بین‌الملل است، چون کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در درگیری‌های مسلحانه‌اند. این حقوق در چند سند مهم بین‌المللی تعریف شده‌اند؛ از جمله the Rights Of the Child و Geneva Conventions.

در چارچوب این قوانین، چند اصل اساسی درباره کودکان در جنگ وجود دارد: حق حفاظت از خشونت؛ کودکان نباید هدف حمله نظامی قرار بگیرند. کشتن، زخمی کردن یا ایجاد رعب در میان کودکان نقض قوانین جنگ محسوب می‌شود.»

کد مطلب 6766368

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