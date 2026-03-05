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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

صدرعاملی: دست هیچ حکومت خارجی نمی‌تواند نجات دهنده باشد

صدرعاملی: دست هیچ حکومت خارجی نمی‌تواند نجات دهنده باشد

رسول صدرعاملی کارگردان سینما با محکومیت شهادت رهبر انقلاب گفت که دست هیچ حکومت خارجی نمی‌تواند نجات دهنده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صدرعاملی کارگردان سینما در وصف رهبر شهید و این روزهای وطن یادداشتی نوشت.

در یادداشت وی آمده است:

«ایران ما، این روزها تجربه‌ای متفاوت از همه سال‌های دور و نزدیک‌اش‌ را، پشت سر می‌گذارد و ناباورانه تجاوزی آشکار در مقطعی که قرار بود با دیپلماسی پیش برویم، اتفاق افتاد.

تجاوزی که شخص اول مملکت، رهبر انقلاب را در دفتر کارش و همراه با خانواده‌اش که نزدیک به آنجا زندگی می‌کردند، به شهادت می‌رساند، ۱۴۰ کودک بی‌گناه مینابی ناباورانه آرزوهای کودکانشان به باد می‌رود و مردم بی‌گناهی که زیر بمب‌های مدعیان آزادی و دموکراسی جان می‌دهند.

خوب می‌دانیم که این رسم انسانیت و دموکراسی نیست که‌ ناجوانمردانه ترور کنند و ای کاش مردانه می‌جنگیدند. این روزها مردم ایران باید بیشتر ایمان بیاورند که دست هیچ حکومت خارجی نمی‌تواند نجات دهنده باشد، جز همراهی خودمان با هم برای ایرانی که می‌تواند روزهای زیبایی را زیر سایه همدلی خودمان رقم بزند.»

کد مطلب 6766258

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