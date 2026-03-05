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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

هادی نائیجی: پای ایران یکپارچه می‌ایستیم

هادی نائیجی: پای ایران یکپارچه می‌ایستیم

هادی نائیجی کارگردان سینما با اشاره به نقشه شوم دشمن گفت که ما باید پای ایران یکپارچه بایستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نائیجی کارگردان سینما برای این روزهای وطن یادداشتی نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«یعنی هنوز کسانی هستند که نفهمیده باشند، این جنگ، یک جنگ وجودی‌ست و مسئله، بود و نبود ایران و تک‌تک ما ایرانی‌هاست؟! اگر کنار هم متحد نباشیم و یک‌صدا پای ایران ایستادگی نکنیم، نتیجه خیلی روشن است؛ کم نمونه در خاورمیانه ندیده‌ایم.

ما هنرمندان که از همین مرز و بوم و مردم قدر و منزلت یافته‌ایم، نمک‌شناسیم و پای ایران یک‌پارچه می‌ایستیم. روایت و تصویر غلطی که متجاوزان برای توجیه کارشان می‌سازند، فقط به‌دست باکفایت هنرمندان ایرانی نقش برآب می‌شود.

تکلیف حضور تک‌تک ما هنرمندان، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، با این همه گوش شنوا کاملاً معلوم است.»

کد مطلب 6766371

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