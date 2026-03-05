به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نائیجی کارگردان سینما برای این روزهای وطن یادداشتی نوشت.

در این یادداشت آمده است:

«یعنی هنوز کسانی هستند که نفهمیده باشند، این جنگ، یک جنگ وجودی‌ست و مسئله، بود و نبود ایران و تک‌تک ما ایرانی‌هاست؟! اگر کنار هم متحد نباشیم و یک‌صدا پای ایران ایستادگی نکنیم، نتیجه خیلی روشن است؛ کم نمونه در خاورمیانه ندیده‌ایم.

ما هنرمندان که از همین مرز و بوم و مردم قدر و منزلت یافته‌ایم، نمک‌شناسیم و پای ایران یک‌پارچه می‌ایستیم. روایت و تصویر غلطی که متجاوزان برای توجیه کارشان می‌سازند، فقط به‌دست باکفایت هنرمندان ایرانی نقش برآب می‌شود.

تکلیف حضور تک‌تک ما هنرمندان، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، با این همه گوش شنوا کاملاً معلوم است.»