به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مقدم‌دوست، کارگردان و نویسنده سینما درباره شهادت رهبر معظم انقلاب آیت‌الله‌ خامنه‌ای و حس و حال اقن روزهای وطن، یادداشتی را منتشر کرد.

در متن این یادداشت آمده است:

«مردم کاملا واضح می‌بینند که برای دشمن‌شان قتل نظامی و غیرنظامی هیچ فرقی ندارد.

مردم کودکان و نوزادان شهید جنگ دوازده روزه و بیش از صد و پنجاه دانش‌آموز شهید و کم سن میناب را دیده‌اند.

مردم خبر دارند دشمن‌شان از نطفه غاصب و قاتل است.

مردم دعوت دشمن از انواع و اقسام تروریست‌ها را برای آشوب و اشغال و تجزیه می‌بینند.

مردم اطلاع دارند این دشمنان دائما مشغول تحریم و تخریب زیرساخت‌های کشورشان بوده‌اند!

مردم متوجهند این دشمنان شیاد در اوج جنایت‌های جنگی، همچنان احمقانه وانمود می‌کنند دلسوز هستند و قصد کمک دارند!

مردم دانا هستند و فریب‌ نمی‌خورند چرا که حق‌طلبند. چرا که یکی همواره بوده و هست که واضح و صریح و شجاعانه «حرف حق» را گفته و می‌گوید و قدرتمندانه تمام قوا را برای دفاع از مردم و ایران در برابر دشمن آماده ساخته و فرمانده بوده و هست و خود «اولین شاهد دفاع از حق» شد و تا ابد حق را شهادت خواهد داد.

صدای «شهید اول» ایران، صدای «رهبر شهید» ایران همچنان می‌پیچد و با یاری حضرت حق، همچنان اجازه نمی‌دهد هیچ خیال و سعی باطلی، حق‌طلبی مردم پهلوان ایران را مغلوب کند.»