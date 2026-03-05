جماعت بازیچه استعمار نشوید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن یادگاری، هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حوزه رسانه و بازی‌های رایانه‌ای در یادداشتی به حوادث اخیر واکنش نشان داد و گفت: هلهله جماعتی قلیل که همزبان و بی‌وطن‌اند، آن هم از شهادت رهبر حکیم ایران و حمله به ایران عزیزمان، نشانی است که نمی‌دانند بازیچه استعمارند.

شاید حتی معنای استعمار هم نمی‌دانند. قصه استعمار یک چرخه است، از به بازی گرفتن یک ملت و نابودی باورهای راستینشان.

انگلیسی‌ها چنان با رادیو لندن سابق(بی بی سی) رضاشاه را بد و دیکتاتور جلوه داده بودند که وقتی رفت جماعتی(نه مردم) به استقبال ارتشیان استعمار رفتند. بعد تیتر زدند ایرانیان به استقبال ارتشیان برتانیای کبیر آمدند.

بعد چه شد؟ ۳تا۴میلیون نفر کشته از قحطی و بی‌غذایی آسیب ایران بود از جنگ جهانی دوم که به ما هیچ ربطی نداشت. جنگ جهانی اول در زمان قاجار هم آن‌قدر در قحطی نگه داشتنمان که آمار ۹میلیون کشته را رسما اعلام کردند.

بعد چه شد؟ شد بدترین توافق امتیازدهی در تاریخ ایران به نام ۱۹۱۹، بدتر از ترکمانچای و گلستان. بعدهم سقوط قاجار و آوردن دیکتاتوری رضاشاه. استعمار روی این چرخه می‌چرخد و تکرار می‌کند ماجرا را.

همین رسانه‌های آمریکا، شاه را دیکتاتور خونخوار نامیدند و سال۵۷ راهش ندادند به آمریکا برود. به جزیره‌ای ناشناس در پاناما رفت.

من فقط نگران جماعت بازیچه استعمارم،و الا قلب‌های مومنان قرن‌هاست قوی‌تر و محکم‌تر و عاقل‌تر شده است.