به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه ارومیه طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه حملات تهاجمی به خاک ایران که از ۹ اسفندماه آغاز شده است، بخشی از ساختمان های دانشگاه ارومیه در پردیس علم و فناوری و پردیس بیمارستان تخصصی دامپزشکی نیز دچار خسارت بسیار جدی شدند.

این اطلاعیه می افزاید، در این حملات به هیچ‌یک از دانشگاهیان آسیبی وارد نشد.

دانشگاه ارومیه به عنوان یکی از دانشگاه های جامع کشور همواره محل آموزش و پژوهش دانشگاهیان و علاقه مندان به علم است که متاسفانه با وجود تمامی قوانین بین المللی از این حملات ناجوانمرادنه آمریکایی صهیونیستی مصون نمانده است.