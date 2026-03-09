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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

پیام آیت‌الله مروی در پی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای 

پیام آیت‌الله مروی در پی انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای 

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی، انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، متن این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیممَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

با عرض تسلیت و تعزیت ایام شهادت حضرت مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی(ع) و تسلیت مجدد شهادت قهرمانانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی اعلی الله مقامه الشریف، به همراه جمعی از خانواده محترم‌شان و نیز شهادت کودکان میناب و جمعی از مردم عزیز و باایمان، انتخاب شایسته و مبارک سومین رهبر انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ و شجاع و افتخارآفرین ایران و همه آزادگان جهان به خصوص جریان شجره طیبه مقاومت اسلامی تبریک عرض می‌کنم و از مجلس محترم خبرگان که در این شرایط حساس و مهم با رأی قاطع خود حضرت آیت‌الله آقای حاج سید مجتبی خامنه‌ای را به مسئولیت خطیر مقام معظم ولی فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی برگزید تشکر می‌کنم.

انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حفظه الله تعالی که عالمی وارسته، اسلام‌شناسی متعهد و آگاه به مسائل سیاسی جهانی و صاحب تدبیر و درایت و در یک کلام تربیت‌یافته مکتب رهبر فرزانه و حکیم سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای هستند، علاوه بر ایجاد امید و قوت قلب و مرهمی شفابخش بر درد جانکاه قلوب همه ایرانیان و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان، موجب یأس و ناامیدی و سرافکندگی مکاران و مخالفان و دشمنان گردید و تداوم مسیر نورانی امام خمینی کبیر و امام شهید را تضمین نمود. ان شاءالله تعالی

اینجانب در جوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامن الحجج علیه‌آلاف‌التحیه‌والثناء دست نیاز و تضرع به درگاه ایزد منان دراز می‌کنم و عنایت‌ها و هدایت‌های خاصه الهی را برای رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و ملت بزرگ و سرافراز و وفادار ایران درخواست می‌نمایم.

کد مطلب 6770539

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