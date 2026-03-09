به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، متن این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیممَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

با عرض تسلیت و تعزیت ایام شهادت حضرت مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی(ع) و تسلیت مجدد شهادت قهرمانانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی اعلی الله مقامه الشریف، به همراه جمعی از خانواده محترم‌شان و نیز شهادت کودکان میناب و جمعی از مردم عزیز و باایمان، انتخاب شایسته و مبارک سومین رهبر انقلاب اسلامی را به ملت بزرگ و شجاع و افتخارآفرین ایران و همه آزادگان جهان به خصوص جریان شجره طیبه مقاومت اسلامی تبریک عرض می‌کنم و از مجلس محترم خبرگان که در این شرایط حساس و مهم با رأی قاطع خود حضرت آیت‌الله آقای حاج سید مجتبی خامنه‌ای را به مسئولیت خطیر مقام معظم ولی فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی برگزید تشکر می‌کنم.

انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای حفظه الله تعالی که عالمی وارسته، اسلام‌شناسی متعهد و آگاه به مسائل سیاسی جهانی و صاحب تدبیر و درایت و در یک کلام تربیت‌یافته مکتب رهبر فرزانه و حکیم سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای هستند، علاوه بر ایجاد امید و قوت قلب و مرهمی شفابخش بر درد جانکاه قلوب همه ایرانیان و مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان، موجب یأس و ناامیدی و سرافکندگی مکاران و مخالفان و دشمنان گردید و تداوم مسیر نورانی امام خمینی کبیر و امام شهید را تضمین نمود. ان شاءالله تعالی

اینجانب در جوار مضجع شریف و نورانی حضرت ثامن الحجج علیه‌آلاف‌التحیه‌والثناء دست نیاز و تضرع به درگاه ایزد منان دراز می‌کنم و عنایت‌ها و هدایت‌های خاصه الهی را برای رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و ملت بزرگ و سرافراز و وفادار ایران درخواست می‌نمایم.