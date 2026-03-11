ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب متأثر از سیره رفتاری حضرت علی (ع) بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار جمعی از مدیران و فعالان رسانهای مشهد مقدس که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تبیین همهجانبه شخصیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: صلابت و استواری ایشان در دفاع از نظام و حمایت از مردم جایگاه مهمی دارد، اما نباید تنها به یک بُعد از شخصیت ایشان بسنده کرد و لازم است همه ابعاد شخصیتی ایشان مورد توجه و تبیین قرار گیرد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: رهبری معظم انقلاب شخصیتی بسیار صمیمی داشتند. با وجود آنکه مقام امامت، ولایت و زعامت ایشان در جایگاه خود محفوظ است، اما اطرافیان با ایشان احساس صمیمیت و رفاقت میکردند و این ویژگی برای ما درسآموز است.
وی ابراز کرد: ایشان در ارتباط با افراد، به سن و سال یا ظاهر توجه نمیکردند. این خطکشیهایی که گاهی در جامعه مشاهده میشود، اینکه فردی را صرفاً بهدلیل سن کم، نوع پوشش یا ظاهر متفاوت از دایره ارتباط کنار بگذاریم، در نگاه ایشان جایی نداشت. متأسفانه این بخش از سیره و سبک زندگی رهبری کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید بهویژه برای نسل جوان بهدرستی تبیین شود.
مروی در ادامه با اشاره به جامعیت شخصیت امیرالمؤمنین علی(ع) بیان کرد: درباره امیرالمؤمنین علی(ع) همین جامعیت دیده میشود. اگر به بُعد جهاد و میدان نبرد ایشان نگاه کنیم، شخصیتی مقتدر، شجاع و استوار در میدان جنگ میبینیم. اگر به محراب عبادت ایشان بنگریم، انسانی سراپا بندگی و خضوع در برابر خداوند مشاهده میکنیم که گویی از همه اطراف خود بیخبر است.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: اگر به رفتار امیرالمؤمنین(ع) با یتیمان توجه کنیم، انسانی سرشار از عطوفت و مهربانی را میبینیم. امیرالمؤمنین(ع) مجموعهای از همه این ابعاد بود و باید ایشان را با همین جامعیت شناخت؛ نه اینکه تنها به بُعد شمشیر و جهاد ایشان بسنده کنیم.
وی تأکید کرد: درباره مقام معظم رهبری نیز باید همین نگاه جامع را داشت. لازم است همه ابعاد شخصیت ایشان از صلابت در دفاع از آرمانها تا صمیمیت، اخلاق، معنویت و ارتباط با مردم در کنار یکدیگر دیده و تبیین شود، نه اینکه تنها یک بُعد از شخصیت ایشان برجسته شود.
انتخاب مجلس خبرگان، تصمیمی بههنگام و شجاعانه بود
مروی با قدردانی از اقدام مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر جدید، این تصمیم را انتخابی شایسته، بهموقع و شجاعانه دانست و تأکید کرد: مجلس خبرگان در برابر تهدیدها و فضاسازیها با قاطعیت به وظیفه خود عمل کرد.
تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: از مجلس خبرگان رهبری قدردانی میکنیم؛ چرا که علاوه بر انتخاب شایستهای که انجام دادند، دو اقدام مهم و قابل تقدیر نیز از سوی این مجلس صورت گرفت. نخست آنکه انتخابی به هنگام انجام شد و دوم آنکه در برابر تهدیدها و فضاسازیهای این مردک بیآبرو و قمارباز که ایران را تهدید میکرد، تصمیمی شجاعانه اتخاذ کردند و کمترین اعتنایی به این تهدیدها نکردند و با قاطعیت به وظیفه خود عمل کردند.
وی با اشاره به جایگاه علمی آیت الله سید مجتبی خامنهای، افزود: آیتالله سیدمجتبی خامنهای از نظر علمی شخصیتی فاضل و صاحبنظر هستند و در حوزه فقاهت و دانش حوزوی ایشان تردیدی وجود ندارد. ایشان بیش از ده سال در درس خارج فقه و اصول اساتید برجستهای همچون مرحوم آیت الله تبریزی، مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی و حضرت آیتالله وحید خراسانی حضور داشته و از محضر این بزرگان بهره بردهاند. افزون بر این، خود نیز سالهاست به تدریس درس خارج اشتغال دارند.
مروی ادامه داد: ایشان فردی آگاه به مسائل روز و در جریان تحولات و موضوعات مهم کشور هستند و از اندیشه، قاطعیت و قدرت تحلیل برخوردارند. فهم دقیق مسائل، اشراف بر موضوعات مختلف و استعداد و هوش قابل توجه، از ویژگیهای شخصیتی ایشان به شمار میرود.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به ویژگیهای اخلاقی و شخصی ایشان اشاره کرد و گفت: از نظر شخصی نیز آیتالله سیدمجتبی خامنهای بسیار سادهزیست و زاهد هستند و حقیقتاً دلبستگی و علاقهای به مظاهر دنیا در ایشان نیست. فرزندان مقام معظم رهبری همگی از پاکی، زهد و سلامت نفس برخوردار هستند و در این میان، نقش همسر گرامی رهبری معظم در تربیت چنین فرزندانی را نمیتوان نادیده گرفت.
وی تأکید کرد: در یک کلام آیتالله سیدمجتبی خامنهای پرورشیافته مکتب رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند. وظیفه ما نیز آن است که همانگونه که از امام شهید انقلاب تبعیت میکردیم، از ایشان نیز بهعنوان ولی فقیه تبعیت کنیم. خداوند متعال را شاکریم که چنین رهبری نصیب این ملت شده است؛ رهبری باسواد، باصلابت، آگاه به مسائل و برخوردار از زهد، تقوا و شجاعت.
پایداری مردم ایران جلوهای روشن از نصرت الهی است
مروی در ادامه سخنان خود با اشاره به پایداری و استقامت ملت ایران در شرایط سخت، گفت: مردم ایران در این امتحان بزرگ خوش درخشیدند و این ایستادگی و ثبات قدم، جلوهای روشن از نصرت الهی است که امروز آن را بهروشنی مشاهده میکنیم.
تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: مردم ما در این امتحان سخت، انصافاً خوش درخشیدند. امام خمینی(ره) فرمودند «هیچ پیامبری امتی همانند این امت نداشته است.» برخی میپرسیدند که این جمله امام چه معنایی دارد؛ اما روزبهروز که میگذرد، عمق این فرمایش امام بیشتر آشکار میشود.
وی با اشاره به نمونههایی از تاریخ انبیای الهی، افزود: در تاریخ آمده است که حضرت موسی(ع) برای انجام مأموریت الهی چند روزی از شهر خارج شدند. در همین فاصله کوتاه، سامری گوسالهای ساخت و بسیاری از مردم به سوی بتپرستی رفتند. حضرت موسی تنها چند روز از میان مردم دور بودند؛ حتی شهید هم نشده بودند، اما عدهای نتوانستند غیبت کوتاه ایشان را تحمل کنند.
مروی ادامه داد: در صدر اسلام نیز در یکی از جنگها شایعه شد که پیامبر اکرم(ص) به شهادت رسیدهاند. تنها یک شایعه بود، اما برخی از سربازان شمشیرهای خود را بر زمین گذاشتند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: اما در زمان ما، رهبر معظم انقلاب به شهادت رسیدند، اما نهتنها سلاحها بر زمین گذاشته نشد، بلکه ارادهها محکمتر شد و مردم با استقامت بیشتری در میدان ایستادند. این رشادتها و این پایداری ملت ایران باید در رسانهها تبیین و بازگو شود.
وی ادامه داد: این اجتماعات دهها هزار نفری مردم، جلوهای از نصرت الهی است. نصرت الهی لزوماً به این معنا نیست که فرشتگان از آسمان فرود آیند؛ چنین امری برای هیچ پیامبری رخ نداده است. نصرت الهی همین ثبات قدم، همین پایمردی مردم و همین استقامت نیروهای مسلح است. ما امروز نصرت الهی را با چشم خود میبینیم.
مروی تأکید کرد: مردم ما در مسیر درست حرکت میکنند و این عنایت الهی است. این واقعیتها باید در رسانهها بیان و برای جامعه تبیین شود.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه موضوع هستهای صرفاً دستاویزی برای فشار بر جمهوری اسلامی است، گفت:
تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: مسئله هستهای صرفاً یک بهانه است؛ آنچه برای دشمنان قابل تحمل نیست، وجود ایرانِ مقتدر و مستقل است. در حقیقت، امروز ما با یک تقابل وجودی مواجه هستیم؛ تقابلی میان ایران و اسلام با جریانی که در غرب وجود دارد. غرب با اسلامی که پایگاه آن ایران است مشکل دارد و این اسلام را یک چالش بزرگ تمدنی برای خود میداند؛ از همین رو موضوعاتی مانند هستهای و موشکی صرفاً بهانهای برای فشار و دشمنی است.
وی افزود: در چنین شرایطی، مردمی که با غیرت و استقامت در میدان ایستادهاند و نیروهای نظامیای که با اقتدار از کشور دفاع میکنند، در تاریخ خواهند درخشید؛ زیرا در یکی از مهمترین جبهههای تقابل با دشمن در حال مبارزه هستند.
مروی ادامه داد: حتی در دوران دکتر مصدق نیز، هنگامی که نشانههایی از استقلال ایران در ماجرای ملی شدن صنعت نفت پدیدار شد، آن را نتوانستند تحمل کنند؛ در حالی که آن حرکت در درون نظام شاهنشاهی شکل گرفته بود. بنابراین مسئله صرفاً مخالفت با جمهوری اسلامی نیست؛ هر فرد یا جریانی که در مسیر اقتدار و استقلال ایران گام بردارد، با مخالفت آنان روبهرو خواهد شد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نمونههایی از تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: پیش از مصدق نیز با امیرکبیر همین رفتار را داشتند. امیرکبیر را از میان برداشتند و به قتل رساندند و به جای او آقاخان نوری را که وابسته به انگلستان بود بر سر کار آوردند. اینها اساساً استقلال این کشور را نمیخواهند.
وی در ادامه با اشاره به برخی تحلیلها درباره امکان سازش با آمریکا گفت: گاهی برخی شبهه مطرح میکنند که در سالهای گذشته میشد با آمریکا کنار آمد و مسائل را به گونهای حل کرد تا کار به اینجا نرسد. این نوع تحلیلها ناشی از سادهانگاری در شناخت دشمن است. به همین دلیل رهبر شهید انقلاب همواره بر دشمنشناسی تأکید میکردند.
مروی افزود: آیا آمریکا اساساً به تعهدات خود پایبند است؟ تاریخ نشان میدهد که چنین نیست. برای نمونه، در سال ۱۹۹۰ میان آمریکا و مسکو توافق شد که ناتو به سمت شرق اروپا گسترش نیابد؛ اما پس از آن، ناتو ۱۴ کشور از شرق اروپا را به عضویت خود درآورد. تا جایی که وقتی اوکراین نیز در آستانه پیوستن به ناتو قرار گرفت، روسیه دید دارد محاصره میشود و دیگر این را تحمل نکرد.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: نمونه دیگر، توافق سال ۱۹۷۹ میان آمریکا و چین درباره سیاست «چین واحد» است؛ توافقی که بر اساس آن آمریکا پذیرفت تایوان بخشی از چین محسوب میشود. با این حال، در سال ۱۹۹۵ بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت آمریکا، رئیسجمهور تایوان را به آمریکا دعوت کرد و عملاً برخلاف تعهدات خود رفتار کرد.
وی با اشاره به تجربه برجام خاطرنشان کرد: نمونه روشنتر برای ما، ماجرای برجام است. تنها سه سال پس از توافق، آمریکا آن را نقض کرد و از آن خارج شد.
مروی با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در شرایط تقابل با دشمنان، گفت: همانگونه که نیروهای مسلح با اقتدار از مرزهای جغرافیایی کشور دفاع میکنند، فعالان رسانهای نیز باید از مرزهای فکری و ذهنی جامعه صیانت کنند و با روشنگری و تبیین صحیح، مانع نفوذ دشمن در عرصه افکار عمومی شوند.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: اگر دشمن بتواند مرزهای فکری یک ملت را فتح کند، آنگاه عبور از مرزهای جغرافیایی بسیار آسان خواهد بود. از همین رو، آگاهیبخشی و صیانت از مرزهای فکری جامعه، رسالتی مهم بر عهده اهالی رسانه است. رزمندگان نیروهای مسلح با اقتدار از مرزهای جغرافیایی کشور دفاع میکنند و فعالان رسانهای نیز بهعنوان رزمندگان جنگ نرم، مسئولیت دارند از مرزهای فکری و ذهنی جامعه صیانت کنند و با روشنگری و تبیین درست، با جنگ نرم دشمن مقابله کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه عمومی در جامعه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی تقویت روحیه عمومی، ایجاد ثبات قدم و امیدبخشی به آینده از اهمیت ویژهای برخوردار است. باید به مردم امید داد و آنان را نسبت به آینده امیدوار نگه داشت. نمیدانیم این جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اما امیدواریم این وضعیت هرچه زودتر با پیروزی انقلاب اسلامی به پایان برسد.
مروی ادامه داد: ضروری است مردم در صحنه حفظ شوند. ممکن است برای مدتی، حتی چند ماه، حضور و همراهی مردم در صحنه لازم باشد. در این میان، رسانهها باید با ارائه تحلیلهای دقیق و روشنگرانه، بهگونهای عمل کنند که مردم خود به درک صحیحی از مسائل برسند. زمانی که مردم مسائل را بهدرستی بفهمند، حضور آنان در میدان بهصورت خودجوش شکل خواهد گرفت.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: اگر مردم بدانند که چه نقش مهمی در این مقطع تاریخی بر عهده دارند و در چه جایگاهی از تاریخ ایستادهاند، دیگر نیازی به فراخوان نخواهد بود؛ آنان خود با انگیزه و آگاهی در صحنه حاضر خواهند شد. انتقال صحیح این واقعیتها به جامعه، بهویژه به نسل جوان، وظیفهای بر دوش اهالی رسانه است.
