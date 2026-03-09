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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

بیعت شبکه امامان مساجد و دستگاههای اجرایی خراسان رضوی با رهبر انقلاب

بیعت شبکه امامان مساجد و دستگاههای اجرایی خراسان رضوی با رهبر انقلاب

مشهد- شبکه امامان مساجد و دستگاههای اجرایی خراسان رضوی بیعت خود را از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه امامان مساجد و دستگاههای اجرایی خراسان رضوی بیعت خود را از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای اعلام کردند که در ادامه متن پیام بدین شرح است:

پروردگار متعال را خاضعانه شاکریم که در لیالی قدر منت گذاشت و مجلس خبرگان براساس وظایف مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی در کمتر از ۱۰ روز با رای قاطع خود امام سیدمجتبی حسینی خامنه ای را به مسئولیت خطیر مقام معظم ولی فقیه و رهبری معظم انقلاب اسلامی برگزید و ضمن ایجاد امید در قاطبه ملت ایران و آزادیخواهان عالَم مخالفان این نظام الهی را مأیوس ساخت و تداوم مسیر امام خمینی کبیر و امام خامنه ای شهید را در جهت اعتلای انقلاب اسلامی تضمین کرد.

بدینوسیله شبکه امامان این راستان بیعت خودمان را ازولی امرمسلمین حضرت آیت الله خامنه ای اعلام می نماییم و تاآخرین قطره خونمان پای اطاعت این امام عزیزمان هستیم.

کد مطلب 6770544

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