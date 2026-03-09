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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

تصاویری از بیعت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی با رهبر

تصاویری از بیعت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی با رهبر

مشهد- در این فیلم تصاویری از بیعت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی با رهبر سوم انقلاب را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6770365

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