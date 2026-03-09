https://mehrnews.com/x3byPK ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳ کد مطلب 6770365 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳ تصاویری از بیعت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی با رهبر مشهد- در این فیلم تصاویری از بیعت زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی با رهبر سوم انقلاب را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6770365 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع زائران و مجاوران رضوی در مراسم بیعت با رهبر انقلاب روضه مولا امیرالمؤمنین(ع) در حرم امام رضا(ع) بیعت مردم بردسکن با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران اجتماع مردمی بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی در مشهد تجمع شبانه مشهدی ها برای بیعت با رهبر انقلاب میثاقِ مردم چناران با رهبر سوم انقلاب اسلامی ایران پیام آیتالله مروی در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای اجتماع شبانه مردم مشهد برای بیعت با رهبر انقلاب برچسبها مشهد حرم امام رضا (ع) صالح بعد صالح
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