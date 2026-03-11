عهد مردم با ولایت فقیه هرگز شکسته نخواهد شد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت و همراهان ایشان، به تبیین نقش ولایت فقیه در عزت و اقتدار ملت ایران پرداخت.

وی با اشاره به نقش رهبری در پیشرفت کشور اظهار داشت: زعامت و رهبری امام خامنه‌ای مسیر عزت و اقتدار ملت ایران را سرعت بخشید و آنچه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب برای ملت ایران به ارمغان آوردند، عزت و سربلندی بود.

کاظمی با اشاره به تحولات منطقه و عقب‌نشینی دشمنان در برابر اراده ملت ایران گفت: ملت ایران حتی در شرایط دشوار نیز توانست در برابر قدرت‌های جهانی ایستادگی کند و ماشین جنگی استکبار را در منطقه متوقف سازد.

وی در ادامه با تأکید بر وظیفه شرعی و عقلی مردم در تبیین اصل ولایت فقیه افزود: امروز وظیفه همه ماست که جایگاه ولایت فقیه و شخصیت رهبر معظم انقلاب را برای نسل‌های آینده روشن کنیم تا از تاریخ سرافراز اسلام و انقلاب چیزی مبهم باقی نماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد همچنین با اشاره به نبرد تمدنی پیش رو خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی در این منازعه تمدنی پیروز شود، انقلاب وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد و باب تازه‌ای گشوده می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر عهد و پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب و رهبری گفت: حکم ولی فقیه، حکم رسول‌الله است و ملت ایران در حمایت از رهبر خود کوتاه نخواهد آمد.