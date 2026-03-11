۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۰

عهد مردم با ولایت فقیه هرگز شکسته نخواهد شد

شهرکرد-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه آغاز دوران جدید انقلاب اسلامی را در سایه تثبیت این اصل دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت و همراهان ایشان، به تبیین نقش ولایت فقیه در عزت و اقتدار ملت ایران پرداخت.

وی با اشاره به نقش رهبری در پیشرفت کشور اظهار داشت: زعامت و رهبری امام خامنه‌ای مسیر عزت و اقتدار ملت ایران را سرعت بخشید و آنچه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب برای ملت ایران به ارمغان آوردند، عزت و سربلندی بود.

کاظمی با اشاره به تحولات منطقه و عقب‌نشینی دشمنان در برابر اراده ملت ایران گفت: ملت ایران حتی در شرایط دشوار نیز توانست در برابر قدرت‌های جهانی ایستادگی کند و ماشین جنگی استکبار را در منطقه متوقف سازد.

وی در ادامه با تأکید بر وظیفه شرعی و عقلی مردم در تبیین اصل ولایت فقیه افزود: امروز وظیفه همه ماست که جایگاه ولایت فقیه و شخصیت رهبر معظم انقلاب را برای نسل‌های آینده روشن کنیم تا از تاریخ سرافراز اسلام و انقلاب چیزی مبهم باقی نماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد همچنین با اشاره به نبرد تمدنی پیش رو خاطرنشان کرد: اگر جمهوری اسلامی در این منازعه تمدنی پیروز شود، انقلاب وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد و باب تازه‌ای گشوده می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر عهد و پیمان مردم با آرمان‌های انقلاب و رهبری گفت: حکم ولی فقیه، حکم رسول‌الله است و ملت ایران در حمایت از رهبر خود کوتاه نخواهد آمد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها