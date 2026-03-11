محمدحسن نامی، مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین تحولات میدانی و ابعاد استراتژیک نبرد جاری پرداخت.
نامی با تسلیت شهادت مظلومانه ولیّ امر مسلمین، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)، انتخاب شایسته و مقتدرانه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را پیامی قاطع به جبهه استکبار دانست و اظهار داشت: در کوران نبرد کنونی، حضور ایشان در رأس هرم قدرت، جان تازهای در رگهای نیروهای مسلح دمیده است. امروز تحت هدایت حکیمانه معظمله، عملیات وعده صادق ۴ با صلابتی بینظیر در حال اجراست و اتاقهای جنگ ما با اشراف کامل، ضربات خردکنندهای را به پیکره متجاوزان وارد کردهاند.
وی با اشاره به ویرانیهای گسترده در پایگاههای تروریستی آمریکا در سطح منطقه و هدف قرار گرفتن کانونهای حساس در اراضی اشغالی، تصریح کرد: آنچه امروز جهان شاهد آن است، تنها گوشهای از توانمندی بازدارندگی ایران اسلامی است. آشیانههای دشمن و زیرساختهای نظامی متجاوزان در عمق استراتژیکشان زیر ضربات موشکی و پهپادی ما فرو ریخته و این پاسخ سهمگین، واقعیتی است که شعلههای آن هماکنون از ویرانههای پایگاههای دشمن به آسمان برخاسته است.
دستیار ویژه وزیر کشور درباره وضعیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز امروز تحت اراده مطلق و تسلط کامل فرزندان ملت در نیروهای مسلح است. ما به مرحلهای از بازدارندگی رسیدهایم که هرگونه تحرک دشمن در این منطقه با واکنشی برقآسا و پشیمانکننده مواجه شده و خواهد شد. عملیات وعده صادق ۴ ثابت کرد که جغرافیای منطقه برای متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به بنبست رسیده و گورستانی برای بلندپروازیهای آنها شده است.
نامی با تمجید از وحدت کلمه ارتش و سپاه در میدان نبرد، خاطرنشان کرد: بیعت پولادین آحاد نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای در این روز تاریخی، نشاندهنده پیوند ناگسستنی امت با ولایت در سختترین شرایط جنگی است. دشمن گمان میکرد با ایجاد تنش میتواند خللی در اراده نظام ایجاد کند، اما امروز میبیند که جبهه حق با انسجامی مضاعف، در حال ثبت پیروزیهای نهایی است.
وی در پایان تأکید کرد: ما در میانه یک نبرد سرنوشتساز هستیم و تا پاکسازی کامل منطقه از لوث وجود استکبار و نابودی متجاوزان، از پای نخواهیم نشست. پاسخهای ما فراتر از پیشبینیهای نظامی دشمن بوده و ارکان رژیمهای پوشالی متجاوز را در اعماق جهنمِ خشم ملت ایران غرق کرده است.
نظر شما