بستن تنگه هرمز برگ برنده در برابر متجاوزان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی سه‌شنبه شب در جمع مردم شهرستان جویبار، با اشاره به دشمنی ریشه‌دار آمریکا با ملت ایران، این تقابل را نه یک مقطع تاریخی، بلکه یک قاعده ثابت در روابط بین‌المللی دانست.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی گفت: آمریکایی‌ها از پس براندازی فرهنگی و اقتصادی برنیامده‌اند، حالا نوبت آزمون نظامی است که آنجا هم شکست خورده‌اند. نیروهای مسلح ایران در طول تاریخ انقلاب، ابهت پوشالی آمریکا را با عملیات‌های مقتدرانه، پاسخ‌های موشکی و مدیریت تنگه هرمز در هم ریختند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران، بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران را کلید طلایی تادیب متجاوزان تروریست آمریکایی دانست و افزود: بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران، برگ برنده‌ای در جهت تادیب متجاوزان تروریست آمریکایی و فلج کردن اقتصاد کشورهایی است که بیش از ۴۷ سال اقتصاد ملت ایران را لطمه زدند و ملت بزرگ ما را تحریم کردند. از این جهت، قاطعیت نیروی دریایی سپاه پاسداران را باید ستود.

وی توان دفاعی نیروهای مسلح ایران را ترکیبی از ایمان، فناوری بومی و مردمی دانست و تصریح کرد: موشک‌های هایپرسونیک و نقطه زن و پهپادهای پیشرفته تنها یک روی سکه هستند و روی دیگر آن، ملت بزرگ ایران هستند که در همین اجتماعات شبانه، عزم خود را برای پشتیبانی از رهبری معظم انقلاب و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.

وی گفت::اهمیت حضور مردم در اجتماعات شبانه، نه یک حرکت نمادین، بلکه بازتولید پیمان با ارزش‌های انقلاب و امام شهید است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران در پایان، نقش ولی فقیه در هدایت کشور در بحران‌ها را هدایت هوشمندانه کشتی انقلاب توصیف کرد و گفت: از پیروزی انقلاب تا به امروز، این هدایت، توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده و ملت بزرگ ایران با الگوگیری از همین تدبیر، بیدارتر از همیشه در صحنه هستند.