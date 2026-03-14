  استانها
  2. کرمان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷

هشدار دادستان کرمان برای برخورد قاطع با هنجارشکنان چهارشنبه‌ سوری

کرمان- دادستان کرمان از برخورد قاطع دستگاه قضایی استان با هنجارشکنان مراسم چهارشنبه سوری و ممنوعیت برگزاری مراسم پر خطر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط کنونی، ضمن صدور هشداری قاطع، برگزاری هرگونه مراسم پرخطر، استفاده از مواد محترقه و همچنین اقدامات هنجارشکنانه در آستانه شب چهارشنبه‌سوری امسال را اقدامی غیرمسئولانه و غیرقانونی خواند و بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان تأکید کرد.

وی با اشاره به در پیش بودن شب چهارشنبه‌سوری و احتمال سوءاستفاده برخی افراد از این سنت باستانی برای ایجاد آشوب و ناامنی، افزود: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و درگیر بودن در جنگ با دشمنان استکباری، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، هرگونه اقداماتی که منجر به اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی شود، به هیچ عنوان تحمل نخواهد شد.

بخشی، با بیان اینکه امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: نیروهای انتظامی و امنیتی با همکاری دستگاه قضا، با هرگونه هنجارشکنی، برهم زدن آرامش جامعه و ترویج خشونت در شب چهارشنبه‌سوری، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

وی همچنین از شهروندان درخواست کرد تا با رعایت کامل قوانین و مقررات، از هرگونه اقدامی که می‌تواند امنیت فردی و اجتماعی را به مخاطره اندازد، پرهیز کنند.

دادستان کرمان با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر دسیسه‌های دشمنان که همواره به دنبال ایجاد شکاف و ناامنی در جامعه هستند، یادآور شد: حفظ وحدت، انسجام و آرامش در شرایط کنونی، وظیفه‌ای همگانی است.

کد خبر 6774931

